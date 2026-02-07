مصرع 3 أشخاص واختناق 5 آخرين داخل مدرسة تحت الإنشاء بالضبعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بحالات اختناق، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون داخل مدرسة تحت الإنشاء بقرية غزالة التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح.

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح بلاغًا بوقوع حالات اختناق داخل موقع العمل، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث جرى التعامل الطبي مع الحالات ووضعهم تحت الملاحظة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.