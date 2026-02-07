عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

تباشر نيابة مركز الزقازيق التحقيق مع السيدة المتهم بالتعدي علي والدتها المسنة بقرية بهنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وجاري الاستماع إلي اقوال السيدة المسنة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تمكنت من ضبط "فوزية ا ع" لقيامها بالتعدي علي والدتها "سميحة" 90 سنة بالضرب المبرح في أحد شوارع قرية بمركز الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية تداولها مقطع فيديو لسيدة تقوم بالتعدي علي أخري مسنة وسط الشارع بالضرب بيدها ومستخدمة مقشة موجهه لها عدد من الشتائم والسباب.

وجاء الفيديو مصحوباً بتعليقات تفيد أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي نجلة المجني عليها وتقوم بالتعدي عليها بالضرب مطالبين بسرعة ضبط المتهمة وتوقيع أقصى عقوبة عليها.