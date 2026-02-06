قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية حول توسيع آفاق السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدفعة السادسة.. محافظ الشرقية يشهد فعاليات حفل تخرج طب كفر الشيخ| صور

حفل تخرج طب كفر الشيخ
حفل تخرج طب كفر الشيخ
محمود زيدان

شارك المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، في فعاليات حفل تخريج الدفعة السادسة لطلبة كلية الطب البشري بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة السابق، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة الأسبق، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية.

 كما حضر الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور جمال الصياد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والسادة مديري المستشفيات بالمحافظة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين، وأولياء الأمور.

وخلال كلمته، قال الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالانابة عن اسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بالسادة ضيوف الجامعة والسادة أولياء الامور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ.

وأضاف: كما يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم في هذا المشهد المشرّف، لنحتفل بتخرج دفعة جديدة من أبناء كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، دفعة اجتازت سنوات طويلة من الجهد والتحدي، لتصل اليوم إلى لحظة الاستحقاق، وتبدأ مرحلة جديدة من المسؤولية والعطاء، موجهاً الشكر لاسرة كلية الطب البشري على اقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الطب البشري من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، مشيراً الي أن كلية الطب بالجامعة أصبحت بحق صرحًا علميًا رائدًا في شمال الدلتا.

 وتابع: واستطاعت أن تثبت مكانتها بين كليات الطب المصرية، من خلال تطوير منظومتها التعليمية، والارتقاء بالتدريب الإكلينيكي، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المحلي، بما جعلها ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية في الإقليم.

وأضاف: وقد لعبت الجامعة دورًا وطنيًا مهمًا في إعداد كوادر طبية قادرة على تلبية احتياجات الدولة والمجتمع، والمشاركة الفعالة في مختلف الجهود الصحية، بما يعكس رؤية الدولة في تمكين الجامعات الإقليمية لتكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

جولة تفقدية للامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة .. صور

محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

العبور الجديدة تطلق فرصا استثمارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. وهذه قيمة عيار 24 الأعلى سعرا

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد