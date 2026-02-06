الدفعة السادسة.. محافظ الشرقية يشهد فعاليات حفل تخرج طب كفر الشيخ| صور

شارك المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، في فعاليات حفل تخريج الدفعة السادسة لطلبة كلية الطب البشري بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة السابق، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة الأسبق، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية للشئون الأكاديمية.

كما حضر الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور جمال الصياد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة، والسادة مديري المستشفيات بالمحافظة، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين، وأولياء الأمور.

وخلال كلمته، قال الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، يسعدني ويشرفني بالانابة عن اسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بالسادة ضيوف الجامعة والسادة أولياء الامور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ.

وأضاف: كما يسعدني ويشرفني أن أقف بينكم اليوم في هذا المشهد المشرّف، لنحتفل بتخرج دفعة جديدة من أبناء كلية الطب بجامعة كفر الشيخ، دفعة اجتازت سنوات طويلة من الجهد والتحدي، لتصل اليوم إلى لحظة الاستحقاق، وتبدأ مرحلة جديدة من المسؤولية والعطاء، موجهاً الشكر لاسرة كلية الطب البشري على اقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية الطب البشري من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، مشيراً الي أن كلية الطب بالجامعة أصبحت بحق صرحًا علميًا رائدًا في شمال الدلتا.

وتابع: واستطاعت أن تثبت مكانتها بين كليات الطب المصرية، من خلال تطوير منظومتها التعليمية، والارتقاء بالتدريب الإكلينيكي، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع المحلي، بما جعلها ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية في الإقليم.

وأضاف: وقد لعبت الجامعة دورًا وطنيًا مهمًا في إعداد كوادر طبية قادرة على تلبية احتياجات الدولة والمجتمع، والمشاركة الفعالة في مختلف الجهود الصحية، بما يعكس رؤية الدولة في تمكين الجامعات الإقليمية لتكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.