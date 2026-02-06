استعدادًا لشهر رمضان.. افتتاح 9 مساجد جديدة في كفر الشيخ| صور

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 9 مساجد بعدد من مراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».. مشيداً بالمشاركة المجتمعية.

شملت أعمال الإحلال والتجديد والافتتاحات المسجد القديم بالندايرة بقرية قومسيون – مركز مطوبس، ومسجد عزبة جابر بعزبة جابر – مركز سيدي سالم، ومسجد زبيدة القبلية بقرية زبيدة القبلية – مركز سيدي سالم، ومسجد القلشاني بقرية كوم دميس – مركز مطوبس، ومسجد الرحمن بعزبة داود فتحي بقرية بطيطة – مركز كفرالشيخ، ومسجد الحطيني بقرية الحطيني غرب تيرة – مركز الحامول، والمسجد الكبير بقرية العمار – مركز سيدي سالم، ومسجد الإخلاص بقرية الخاشعة – مركز بلطيم، ومسجد فجر الإسلام بقرية شباس عمير – مركز قلين.

جاءت خطبة الجمعة بعنوان «الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة»، ويهدف هذا الموضوع إلى التأكيد على أن الخطاب الدعوي الرشيد القائم على الحكمة واللين وحسن الأسلوب هو السبيل الأمثل لغرس القيم، وبناء الوعي السليم، وترسيخ معاني الإصلاح والتعايش والعمل المشترك والابتعاد عن الإفراط والتفريط.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ وجيه زاهر مدير إدارة سيدي سالم شرق، والشيخ هاني شمس الدين مدير إدارة شرق كفرالشيخ، والشيخ سعد ضبش مدير إدارة مطوبس قبلي، والشيخ نصر هرماش مدير إدارة بلطيم، والشيخ أشرف الطريني مدير إدارة غرب سيدي سالم، والشيخ صبحي زامل مدير إدارة غرب الحامول، والشيخ سعد مطاوع مدير إدارة مطوبس بحري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.