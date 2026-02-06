دوري أبطال أفريقيا.. موعد مران الأهلي الرئيسي في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي لخوض مرانه الرئيسي في الجزائر اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الجزائر، السابعة بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد والذي تقام عليه مواجهة شبيبة القبائل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الجزائر، أمس الخميس لخوض مباراة شبيبة القبائل في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على شبيبة القبائل، غدًا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.