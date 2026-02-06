قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
شكوتُ لـ هند صبري.. ميمي جمال: زعلانة من عدم وجودي على أفيش مناعة وأنتظر تعديله| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون أدوية… طرق سهلة ومجربة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

نصائح للسيطرة على ضغط الدم المرتفع
نصائح للسيطرة على ضغط الدم المرتفع
هاجر هانئ

ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية الشائعة فقد يتسأل الكثير  عما إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء لعلاج ضغط الدم المرتفع أم يحتاج إلي تغييرات نمط الحياة التي تلعب دورا حيويا في علاج ارتفاع ضغط الدم.

نصائح للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

قد يؤدي التحكم في ضغط الدم بنمط حياة صحي إلى منع الحاجة إلى الدواء أو تأخيرها أو تقليلها، فيما يلي تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تسيطر على  ضغط الدم المرتفع:

1.خسارة الوزن

غالبا ما يزداد ضغط الدم مع زيادة الوزن. يمكن أن تتسبب زيادة الوزن أيضا في اضطراب في التنفس أثناء النوم، وهي حالة تسمى توقف التنفس أثناء النوم. يؤدي توقف التنفس أثناء النوم إلى زيادة ضغط الدم.

يعد فقدان الوزن أحد أفضل الطرق للتحكم في ضغط الدم. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فإن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. يقاس ضغط الدم بالمليمتر من الزئبق (مم زئبق). بشكل عام، قد ينخفض ضغط الدم بنحو 1 مم زئبق مع فقدان كل كيلوغرام (حوالي 2.2 رطل) من الوزن.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تخفض التمارين الرياضية بانتظام ضغط الدم المرتفع بنحو 5 إلى 8 مم زئبق. من المهم الاستمرار في ممارسة الرياضة لمنع ضغط الدم من الارتفاع مرة أخرى. كهدف عام، استهدف 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني المعتدل كل يوم.

بعض الأمثلة على التمارين الرياضية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم تشمل المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة والرقص.

3.  نظام غذائي صحي

يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم ومنخفض الدهون المشبعة والكوليسترول إلى خفض ارتفاع ضغط الدم بما يصل إلى 11 مم زئبق.

يمكن للبوتاسيوم في النظام الغذائي أن يقلل من آثار ملح الطعام والصوديوم على ضغط الدم. غالبا ما يضيف صانعو الطعام الصوديوم إلى الأطعمة المصنعة لجعل مذاقها مالح. استهدف 3500 إلى 5000 ملليغرام (ملغ) من البوتاسيوم يوميا. قد يخفض ضغط الدم من 4 إلى 5 مم زئبق. اسأل أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك عن كمية البوتاسيوم التي يجب أن يكون لديك.

4. قلل من الملح والصوديوم في نظامك الغذائي

حتى انخفاض الصوديوم في النظام الغذائي يمكن أن يحسن صحة القلب وضغط الدم. يختلف تأثير الصوديوم على ضغط الدم بين مجموعات الأشخاص. بشكل عام، قلل من الصوديوم إلى 2300 ملغ يوميا أو أقل. ولكن بالنسبة لمعظم البالغين، من المثالي الحد من الصوديوم إلى 1500 ملغ يوميا أو أقل. قد يؤدي القيام بذلك إلى خفض ارتفاع ضغط الدم بنحو 5 إلى 6 مم زئبق.
 

5. أقلع عن التدخين

التدخين يرفع ضغط الدم. الإقلاع عن التدخين يساعد على خفض ضغط الدم. يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الصحة العامة، مما قد يؤدي إلى حياة أطول.

المصدر: myoclinc

ضغط الدم المرتفع التدخين الصوديوم الرياضة خسارة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

جانب من العمليات الجراحية

انطلاق وحدة مناظير القنوات المرارية في مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج

ازهر مطروح خلال الاجتماع

غدا السبت..أزهر مطروح يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني

جانب من الحدث

ضبط حفار آبار خلال عمله بدون تصريح في الوادي الجديد

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد