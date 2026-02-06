قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لن تتوقع… هذه فوائد الصوديوم للجسم

الصوديوم
الصوديوم
هاجر هانئ

الصوديوم هو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم ووظيفة الأعصاب، يحصل معظم الأشخاص على الصوديوم أكثر مما يحتاجون إليه وعند تناوله بجرعات عاليه يمكن أن   يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. 


 

ما هي فوائد الصوديوم؟

يحتاج جسمك إلى كمية صغيرة من الصوديوم لإجراء العمليات الحيوية. الصوديوم هو واحد من أهم الشوارد في الجسم (المعادن ذات الشحنة الكهربائية). تنظم الإلكتروليتات حجم السوائل والدم، وتدعم وظيفة الأعصاب، وتحافظ على إيقاع القلب الطبيعي، وتلعب العديد من الأدوار الحاسمة الأخرى في صحتك.

يتم تنظيم مستويات الصوديوم بإحكام للحفاظ على مستوى الدم من 135-145 مللي مكافئ لكل لتر (mEq/L). يحافظ جسمك على هذا التوازن الدقيق عن طريق إفراز الصوديوم الإضافي من خلال البول والعرق والبراز عندما تكون المستويات مرتفعة والإشارة إلى الكلى للاحتفاظ بالصوديوم عندما تكون المستويات منخفضة.
 

ما هو تأثير الصوديوم على الجسم

الجهاز العصبي

الصوديوم والكلوريد هما إلكتروليتات تساعد على تنظيم كمية الماء داخل خلايانا وخارجها، مما يضمن نقل الرسائل المرسلة من الدماغ إلى الجسم، والعكس صحيح، بشكل فعال عن طريق الجهاز العصبي. يلعب الملح دورا حيويا في احتباس الماء وتقلص العضلات والهضم.


ضغط الدم

في حين أن معظم الأشخاص قد سمعوا عن الآثار السلبية المحتملة على ضغط الدم لتناول الكثير من الملح، فمن المهم بنفس القدر أن تكون على دراية بحقيقة أن وجود القليل جدا من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطير في ضغط الدم. يساعد الصوديوم على تنظيم السوائل في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على ضغط دم صحي.


يمنع الجفاف

بالإضافة إلى لعب دور في تنظيم الماء في الجسم، وهو أمر أساسي للبقاء رطبا، فإن الشوارد بما في ذلك الصوديوم والكلوريد تثير أيضا العطش، لذلك يتم تنبيهك عندما تحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء. على سبيل المثال، أثناء مخلفات الكحول قد تجد نفسك تتوق إلى الملح لأن جسمك يحاول الاحتفاظ بالماء من أجل مكافحة الجفاف. وبالمثل، عندما يفقد جسمك السوائل والملح بسبب التعرق أو المرض، فمن الضروري استبدالها.

ليلة نوم جيدة

نحن نعلم أن الملح ضروري للحفاظ على أجسامنا في حالة عمل صحية وأن الجسم يعطينا إشارات عندما تكون هناك حاجة إلى المزيد من الملح. تم اقتراح أن الوجبات الغذائية منخفضة الصوديوم يمكن أن تؤثر أيضا على جودة النوم. يبحث العلماء عما إذا كان انخفاض مستويات الصوديوم في المصل لدى الأفراد يساهم في الأرق.


 

بشرة صحية ومتوهجة

البقاء رطبا هو أيضا عامل في بشرة صحية ومتوهجة. بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على رطوبتك، يمكن استخدام الملح بطرق لا تعد ولا تحصى خارجيا على الجلد للحصول على فوائد إضافية.


 

المصدر: saltassociation

الصوديوم الجهاز العصبي ضغط الدم الجفاف

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

