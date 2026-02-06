لن تتوقع… هذه فوائد الصوديوم للجسم

الصوديوم هو معدن يساعد على تنظيم ضغط الدم ووظيفة الأعصاب، يحصل معظم الأشخاص على الصوديوم أكثر مما يحتاجون إليه وعند تناوله بجرعات عاليه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.





ما هي فوائد الصوديوم؟

يحتاج جسمك إلى كمية صغيرة من الصوديوم لإجراء العمليات الحيوية. الصوديوم هو واحد من أهم الشوارد في الجسم (المعادن ذات الشحنة الكهربائية). تنظم الإلكتروليتات حجم السوائل والدم، وتدعم وظيفة الأعصاب، وتحافظ على إيقاع القلب الطبيعي، وتلعب العديد من الأدوار الحاسمة الأخرى في صحتك.

يتم تنظيم مستويات الصوديوم بإحكام للحفاظ على مستوى الدم من 135-145 مللي مكافئ لكل لتر (mEq/L). يحافظ جسمك على هذا التوازن الدقيق عن طريق إفراز الصوديوم الإضافي من خلال البول والعرق والبراز عندما تكون المستويات مرتفعة والإشارة إلى الكلى للاحتفاظ بالصوديوم عندما تكون المستويات منخفضة.



ما هو تأثير الصوديوم على الجسم

الجهاز العصبي

الصوديوم والكلوريد هما إلكتروليتات تساعد على تنظيم كمية الماء داخل خلايانا وخارجها، مما يضمن نقل الرسائل المرسلة من الدماغ إلى الجسم، والعكس صحيح، بشكل فعال عن طريق الجهاز العصبي. يلعب الملح دورا حيويا في احتباس الماء وتقلص العضلات والهضم.



ضغط الدم

في حين أن معظم الأشخاص قد سمعوا عن الآثار السلبية المحتملة على ضغط الدم لتناول الكثير من الملح، فمن المهم بنفس القدر أن تكون على دراية بحقيقة أن وجود القليل جدا من الملح في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض خطير في ضغط الدم. يساعد الصوديوم على تنظيم السوائل في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على ضغط دم صحي.



يمنع الجفاف

بالإضافة إلى لعب دور في تنظيم الماء في الجسم، وهو أمر أساسي للبقاء رطبا، فإن الشوارد بما في ذلك الصوديوم والكلوريد تثير أيضا العطش، لذلك يتم تنبيهك عندما تحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء. على سبيل المثال، أثناء مخلفات الكحول قد تجد نفسك تتوق إلى الملح لأن جسمك يحاول الاحتفاظ بالماء من أجل مكافحة الجفاف. وبالمثل، عندما يفقد جسمك السوائل والملح بسبب التعرق أو المرض، فمن الضروري استبدالها.

ليلة نوم جيدة

نحن نعلم أن الملح ضروري للحفاظ على أجسامنا في حالة عمل صحية وأن الجسم يعطينا إشارات عندما تكون هناك حاجة إلى المزيد من الملح. تم اقتراح أن الوجبات الغذائية منخفضة الصوديوم يمكن أن تؤثر أيضا على جودة النوم. يبحث العلماء عما إذا كان انخفاض مستويات الصوديوم في المصل لدى الأفراد يساهم في الأرق.





بشرة صحية ومتوهجة

البقاء رطبا هو أيضا عامل في بشرة صحية ومتوهجة. بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على رطوبتك، يمكن استخدام الملح بطرق لا تعد ولا تحصى خارجيا على الجلد للحصول على فوائد إضافية.





المصدر: saltassociation