بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، تعديل موعد مباراة نادي الزمالك أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، لتقام يوم 11 فبراير بدلًا من 12 فبراير.

وجاء القرار بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في كأس الكونفدرالية، والمقررة اقامتها يوم 14 فبراير.

جدول مباريات نادي الزمالك في شهر فبراير 2026 بعد التعديلات

الأحد 8 فبراير:

زيسكو الزامبي ضد الزمالك - كأس الكونفدرالية (الجولة 5) ستاد ليفي موناواسا (زامبيا) - الساعه 3 عصرا

الأربعاء 11 فبراير:

الزمالك ضد سموحة - الدوري المصري (الجولة 14) ستاد القاهرة - الساعة 8 مساء

السبت 14 فبراير:

الزمالك ضد كايزر تشيفز - كأس الكونفدرالية (الجولة 6) ستاد القاهرة - الساعة 6 مساء

الثلاثاء 17 فبراير:

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - كأس مصر ( دور 16 ) ستاد القاهرة - الساعة 2:30 ظهراً

الجمعة 20 فبراير:

الزمالك ضد حرس الحدود - الدوري المصري (الجولة 18) ستاد القاهرة - الساعة 9:30 مساء

الثلاثاء 24 فبراير:

زد ضد الزمالك - الدوري المصري (الجولة 19) ستاد القاهرة - الساعة 9:30