عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطل بمحافظة القليوبية انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تبين من التحريات أن المتهم صادر ضده احكام بالحبس في العديد من القضايا

القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة في القليوبية

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة وتحصله على مبلغ مالي منه.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل- محكوم عليه فى عدد 16 قضية متنوعة بإجمالي مدد حبس 10 سنوات و 8 أشهر - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامه بانتحال صفة ضابط شرطة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.