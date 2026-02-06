قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مصر والسعودية: يجب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد بالمنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، على هامش الجلسة الحوارية الموسعة التي عقدت في العاصمة السلوفينية “ليوبليانا”.

شهد اللقاء تاكيدا متبادلا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أعرب الوزيران عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفيما يخص الوضع في غزة، جدد الوزيران التأكيد على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي؛ تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار وإحياء مسار التسوية السياسية الشاملة. 

وناقش الوزيران أيضا، سبل خفض التصعيد في المنطقة، وأكدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء حدة التوتر وخفض التصعيد بها.

