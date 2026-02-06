أسقف حلوان والمعصرة يحضر مناقشة رسالة ماجستير حول الذكاء الاصطناعي في الغرف الفندقية

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، على هامش مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "مقارنة تصورات النزلاء من رجال الأعمال والنزلاء الترفيهيين حول استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الغرف"، المقدمة من الباحث كيرلس موريس حبيب.

شهدت المناقشة حضور نخبة من الأساتذة المتخصصين، حيث تكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

- الدكتور محمد توفيق عيسوي الاستاذ بقسم الإدارة الفندقية كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة

- الدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة

- الدكتور أبوالقاسم عبدالوهاب الأستاذ بقسم إدارة الفنادق كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.

- الدكتور محمد ناجي عبدالرحمن الأستاذ المساعد بقسم الإدارة الفندقية كلية السياحة والفنادق جامعة العاصمة.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية الأبحاث العلمية التي تربط بين التكنولوجيا الحديثة وقطاع السياحة والفندقة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز الأدوات التي تسهم في تطوير الخدمات الفندقية ورفع مستوى رضا النزلاء. كما أثنى على الجهد المبذول في الرسالة، التي تناولت بعمق الفروق بين توقعات رجال الأعمال والنزلاء الترفيهيين في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الغرف الفندقية.

من جانبه، أعرب الأنبا ميخائيل عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والكنيسة يعكس روح الانفتاح والدعم المتبادل للعلم والمعرفة، بما يخدم المجتمع ويعزز مسيرة التنمية.

عقدت المناقشة بمجمع الفنون والثقافة الذي يشرف عليه الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع، تأتي المناقشة في إطار حرص جامعة العاصمة على دعم الباحثين وتشجيع الدراسات التطبيقية التي تخدم القطاعات الحيوية في مصر، وعلى رأسها قطاع السياحة والفندقة.