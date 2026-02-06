زراعة عين شمس تحصد المركز الثالث في أنشطة الدورة الأفرو-عربية

شاركت كلية الزراعة جامعة عين شمس في جميع أنشطة الدورة الزراعية الأفرو-عربية الأولى، والتي أُقيمت بكلية الزراعة – جامعة القاهرة، بمشاركة 24 وفدًا (16 وفدًا من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية، بالإضافة إلى 8 وفود من الدول الأفريقية والعربية)، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 5 فبراير 2026.

وجاءت المشاركة تحت رعاية:

الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس

الدكتور رامي ماهر غالي – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب

الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد – عميد كلية الزراعة

الدكتورة منال مبارك – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب

وبالتنسيق والإشراف الإداري: إبراهيم سعيد حمزة – أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

شارك الوفد الطلابي لأنشطة اتحاد طلاب كلية الزراعة – جامعة عين شمس، والمكوَّن من 52 طالبًا وطالبة، تحت إشراف:

د/ أحمد مروان – منسق الأنشطة الطلابية بالكلية

أ/ أبو بكر طلعت – مدير رعاية الشباب بالكلية

بقيادة طلابية ومتابعة لأنشطة اتحاد الطلاب من الطالب/ محمد صلاح سعد – رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة.

و المشرفين: حسام الدين محمد، ياسر محمود، إلهام مصطفى، إبراهيم عطية، عزة فاروق، عزة عبد الحميد، شمس أحمد.

وشهدت مشاركة طلاب الكلية حضورًا قويًا ومتميزًا في مختلف الفعاليات، في أجواء اتسمت بالروح الرياضية والتنافس الشريف، حيث قدموا نموذجًا مشرفًا يعكس مكانة جامعة عين شمس.

وتُوِّج ذلك بتحقيق المركز الثالث ترتيبًا عامًا على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية والعربية،

حيث حصدت كلية الزراعة جامعة عين شمس .... 27 ميدالية

وتوزعت الميداليات على النحو التالي:

• 12 ميدالية ذهبية

• 6 ميدالية فضية

• 9 ميدالية برونزية

و3 كؤوس ودرع تميز.

وجاءت النتائج كالتالي:

اللجنة الثقافية

القرآن الكريم – المركز الأول (بنين وبنات)

الأحاديث الشريفة – المركز الأول (بنين وبنات)

شعر الفصحى – المركز الأول

الإلقاء – المركز الثالث

الزجل – المركز الثالث

المقال – المركز الثالث

دوري المعلومات – المركز الثالث

كأس المركز الأول ترتيب عام ثقافي

اللجنة الاجتماعية

الشطرنج – المركز الأول (بنين وبنات)

البحث الاجتماعي – المركز الثاني

الطالب المثالي – المركز الثاني

المبادرات المجتمعية – المركز الثاني

ماكيت المجسم – المركز الثالث

كأس المركز الثاني ترتيب عام اجتماعي

اللجنة الفنية

العزف الفردي بنين – المركز الأول

أداء ترانيم بنات – المركز الأول

غناء فردي بنات – المركز الثاني

إنشاد بنات – المركز الثاني

إنشاد بنين – المركز الثالث

كأس المركز الثالث ترتيب عام فني

اللجنة الرياضية

عدو 100 متر بنين – المركز الأول

كاراتيه بنين – المركز الثاني

مصارعة الذراعين بنين – المركز الثالث

تنس طاولة بنين – المركز الثالث

كرة القدم الخماسي – المركز الثالث

نشاط الجوالة والخدمة العامة

الجوال المثالي – المركز الأول

المدرب المثالي – المركز الأول

درع المركز الثالث ترتيب عام جوالة.