قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية تنظم احتفالية لأسر النزلاء والمفرج عنهم
عليه 16 قضية| القبض على عاطل انتحل صفة ضابط واستولى على أموال المواطنين
تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زراعة عين شمس تحصد المركز الثالث في أنشطة الدورة الأفرو-عربية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شاركت كلية الزراعة جامعة عين شمس في جميع أنشطة الدورة الزراعية الأفرو-عربية الأولى، والتي أُقيمت بكلية الزراعة – جامعة القاهرة، بمشاركة 24 وفدًا (16 وفدًا من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية، بالإضافة إلى 8 وفود من الدول الأفريقية والعربية)، وذلك خلال الفترة من 28 يناير حتى 5 فبراير 2026.
وجاءت المشاركة تحت رعاية:
الدكتور محمد ضياء زين العابدين – رئيس جامعة عين شمس
الدكتور رامي ماهر غالي – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب
الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد – عميد كلية الزراعة
الدكتورة منال مبارك – وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب
وبالتنسيق والإشراف الإداري: إبراهيم سعيد حمزة – أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

شارك الوفد الطلابي لأنشطة اتحاد طلاب كلية الزراعة – جامعة عين شمس، والمكوَّن من 52 طالبًا وطالبة، تحت إشراف:
د/ أحمد مروان – منسق الأنشطة الطلابية بالكلية
أ/ أبو بكر طلعت – مدير رعاية الشباب بالكلية
بقيادة طلابية ومتابعة لأنشطة اتحاد الطلاب من الطالب/ محمد صلاح سعد – رئيس اتحاد طلاب كلية الزراعة.

و المشرفين: حسام الدين محمد، ياسر محمود، إلهام مصطفى، إبراهيم عطية، عزة فاروق، عزة عبد الحميد، شمس أحمد.
وشهدت مشاركة طلاب الكلية حضورًا قويًا ومتميزًا في مختلف الفعاليات، في أجواء اتسمت بالروح الرياضية والتنافس الشريف، حيث قدموا نموذجًا مشرفًا يعكس مكانة جامعة عين شمس.

وتُوِّج ذلك بتحقيق المركز الثالث ترتيبًا عامًا على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية والعربية،

حيث حصدت كلية الزراعة  جامعة عين شمس .... 27 ميدالية 
وتوزعت الميداليات على النحو التالي:
• 12 ميدالية ذهبية 
• 6 ميدالية فضية 
• 9 ميدالية برونزية 
و3 كؤوس ودرع تميز.

وجاءت النتائج كالتالي:
اللجنة الثقافية
القرآن الكريم – المركز الأول (بنين وبنات)
الأحاديث الشريفة – المركز الأول (بنين وبنات)
شعر الفصحى – المركز الأول
الإلقاء – المركز الثالث
الزجل – المركز الثالث
المقال – المركز الثالث
دوري المعلومات – المركز الثالث
كأس المركز الأول ترتيب عام ثقافي
اللجنة الاجتماعية
الشطرنج – المركز الأول (بنين وبنات)
البحث الاجتماعي – المركز الثاني
الطالب المثالي – المركز الثاني
المبادرات المجتمعية – المركز الثاني
ماكيت المجسم – المركز الثالث
كأس المركز الثاني ترتيب عام اجتماعي
اللجنة الفنية
العزف الفردي بنين – المركز الأول
أداء ترانيم بنات – المركز الأول
غناء فردي بنات – المركز الثاني
إنشاد بنات – المركز الثاني
إنشاد بنين – المركز الثالث
كأس المركز الثالث ترتيب عام فني
اللجنة الرياضية
عدو 100 متر بنين – المركز الأول
كاراتيه بنين – المركز الثاني
مصارعة الذراعين بنين – المركز الثالث
تنس طاولة بنين – المركز الثالث
كرة القدم الخماسي – المركز الثالث
نشاط الجوالة والخدمة العامة
الجوال المثالي – المركز الأول
المدرب المثالي – المركز الأول
درع المركز الثالث ترتيب عام جوالة.

كلية الزراعة جامعة القاهرة كلية الزراعة جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد تعيين رفيق القاضي رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

لا يجلبان ما حُجب

لا يجلبان ما حُجب.. خطيب المسجد الحرام: من حقق اليقين رضي بتدبيره

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر

بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد