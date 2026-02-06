قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يسجل هبوطا جديدا في أول تعاملات مساء اليوم 6-2-2026
بعد التعديل.. مباريات الزمالك في فبراير بـ الدوري والكأس والكونفدرالية
مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل
كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟
نادٍ إنجليزي يقترب من خطف نجم ريال مدريد
مصر في قلب معرض عالمي للحاصلات الزراعية… 99 شركة تشارك في Fruit Logistica 2026 ببرلين
بولندا.. تحطم طائرة مسيرة مجهولة الهوية في قاعدة عسكرية
رحيل مكلف.. 3 خسائر كبرى قد تلاحق رونالدو | ماهي وجهته المقبلة؟
روبيو : سنضع معايير جديدة للدول النووية.. معاهدة ستارت غير مفيدة حاليا
الزهد في الدنيا يكون بـ6 أشياء رغم المال .. خطيب المسجد الحرام: بشرطين
تقليل ساعات الدراسة في رمضان .. أبرز مطالب أمهات مصر بالترم الثاني
استعدادا لشهر رمضان المعظم.. محافظ أسوان يتفقد 837 منشأة غذائية وسياحية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تستعلم عن فاتورة الإنترنت الأرضي وتسددها؟

محمد غالي

يبحث عدد من مستخدمي النت، عن كيفية سداد فاتورة الانترنت الارضي، والتي يعد شرطا اساسيا لاستمرار خدمة الانترنت المنزلي دون انقطاع وتفادي فرض غرامات التأخير. 

ومع التوسع في خدمات الدفع الالكتروني اصبح بامكان العملاء سداد الفاتورة بسهولة سواء من خلال التطبيقات الذكية او منافذ السداد التقليدية.

سداد فاتورة النت

سداد فاتورة النت الارضي

طرق سداد فاتورة النت الارضي الكترونيا

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة وسائل مرنة لسداد فاتورة الانترنت الارضي بما يتناسب مع احتياجات جميع العملاء.

الدفع عبر تطبيق انستا باي

يتيح تطبيق انستا باي سداد فاتورة النت الارضي الكترونيا دون الحاجة للتوجه الى الفروع وذلك من خلال خطوات بسيطة.

تحميل تطبيق انستا باي على الهاتف المحمول اندرويد او iOS.
تسجيل الدخول واختيار خدمة دفع الفواتير.
تحديد فواتير الاتصالات والانترنت ثم اختيار الشركة المصرية للاتصالات WE.
ادخال كود المحافظة ورقم الهاتف الارضي.
كتابة قيمة الفاتورة والضغط على تاكيد.
ادخال الرقم السري لاتمام عملية الدفع.
استلام اشعار فوري يفيد بنجاح عملية السداد.

وسائل الدفع البديلة لسداد فاتورة النت الارضي

الى جانب تطبيق انستا باي تتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة قنوات اخرى لسداد الفاتورة.

فروع ومراكز خدمة العملاء والسنترالات.
تطبيق My WE الرسمي.
ماكينات الصراف الالي للبنوك مثل البنك الاهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
مكاتب البريد المصري.
منافذ الدفع الالكتروني مثل فوري.

كيفية الاستعلام عن فاتورة النت الارضي قبل السداد

يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة الانترنت الارضي قبل الدفع من خلال الخطوات التالية.

الدخول الى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.
اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي.
ادخال رقم الهاتف الارضي وكود المحافظة.
الضغط على اظهار الفاتورة لمراجعة المبلغ المستحق.
اختيار وسيلة السداد المناسبة سواء الكترونيا او من خلال الفروع.

مزايا سداد فاتورة النت الارضي الكترونيا عبر انستا باي

يحقق السداد الالكتروني عبر انستا باي عددا من المزايا المهمة للمستخدمين.

سرعة انجاز المعاملات دون الحاجة للانتظار او التنقل.
مستوى عال من الامان في جميع عمليات الدفع.
سهولة الاستخدام لمختلف الفئات العمرية.
دعم التحول الرقمي وتيسير خدمات الدفع الالكتروني.
الحصول على اشعار فوري لتاكيد نجاح عملية السداد.

 

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ارشيفية

ابن بلده.. عامل أجنبي ينهي حياة آخر داخل مخبز بالهرم

المتهمين

نصبوا على المواطنين.. سقوط المتهمين بإدارة منصة STEP

اللافتات

حقيقة عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

