تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية

تُقدّمت شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك المليادير الأمريكي الأغنى في العالم خدمة ستارلينك الفضائية مجانًا في إيران، وسط احتجاجات دامية وانقطاع للإنترنت استمر لأيام.

 ألغت سبيس إكس رسوم اشتراك ستارلينك في إيران، ما يُتيح لمن يملكون أجهزة استقبال في البلاد الوصول إلى الخدمة دون دفع أي رسوم، وفقًا لأحمد أحمديان، المدير التنفيذي لمنظمة "هوليستيك ريزيليانس" الأمريكية، التي تعمل مع الإيرانيين لتأمين الوصول إلى الإنترنت.

تُبرز خدمة ستارلينك في إيران ومناطق أخرى تشهد نزاعات كيف أصبحت خدمة الإنترنت سريعة النمو أداةً للقوة الناعمة لأغنى رجل في العالم، وللحكومة الأمريكية. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حثّ الإيرانيين على مواصلة احتجاجاتهم، ودعا في وقت سابق إلى استخدام ستارلينك - التي يستخدمها بعض الإيرانيين بالفعل رغم حظرها في البلاد - للمساعدة في استعادة الاتصالات.

قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد، ردًا على سؤال حول إمكانية الاستعانة بإيلون ماسك في هذا المسعى: "قد نتحدث مع إيلون، فهو كما تعلمون بارع في هذا النوع من الأمور. لديه شركة ممتازة، لذا قد نتحدث معه". 

وأضاف: "في الواقع، سأتصل به حالما أنتهي منكم". 

وسبق لماسك أن تدخل في صراعات جيوسياسية من خلال خدمة ستارلينك المجانية.

ووفرت أقمار ستارلينك الصناعية اتصالات الإنترنت للمواطنين الأوكرانيين وجيشهم منذ التدخل الروسي.

 وفي يناير، أعلنت ستارلينك أنها ستوفر خدمة النطاق العريض المجانية لمواطني فنزويلا حتى 3 فبراير، عقب اعتقال الحكومة الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو.

وتصاعدت حدة الاضطرابات في إيران بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، ما دفع مئات الآلاف إلى الخروج للشوارع، مطالبين بإسقاط النظام  .

 وحذرت جماعات ناشطة من احتمال مقتل آلاف الأشخاص خلال أكثر من أسبوعين من الاضطرابات العنيفة.

رغم حظر أجهزة استقبال ستارلينك في إيران، فقد تم تهريب العديد منها عبر حدود البلاد رغم المخاطر، حسبما أفاد أحمديان، مقدراً في مقابلة هاتفية أن هناك أكثر من 50 ألف جهاز متوفر في البلاد.

ويعمل الجيش الإيراني على التشويش على ستارلينك ويلاحق مستخدميها، وفقاً لأمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة ميان، وهي منظمة حقوقية.

وأفادت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) يوم الثلاثاء أن السلطات صادرت "شحنة كبيرة من المعدات الإلكترونية المستخدمة في التجسس والتخريب"، بما في ذلك ما بدا في لقطات مصورة أنها أجهزة استقبال ستارلينك.

