حزب الله يحذر الدولة اللبنانية من توسيع نطاق مساعي نزع السلاح

حذّر مسؤول رفيع في حزب الله الحكومة اللبنانية من أن المضي قدماً في جهود نزع سلاح الحزب في جميع أنحاء البلاد سيؤدي إلى فوضى وربما حرب أهلية، وذلك وفقاً لتصريحات نشرها الحزب يوم الأربعاء.

وكان لبنان قد تعهّد بوضع جميع الأسلحة في البلاد تحت سيطرة الدولة، تماشياً مع اتفاقية عام 2024 التي أنهت حرباً مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.

ويصرّ حزب الله على أن هذه الاتفاقية لا تنطبق إلا على المنطقة الجنوبية من لبنان المتاخمة لإسرائيل، ويرفض التخلي عن ترسانته في أي مكان آخر.

في مقابلة مع قناة RT الروسية، صرّح محمود قماطي، المسؤول السياسي البارز في حزب الله، بأن سعي الدولة لاحتكار الأسلحة في المناطق الشمالية سيكون "أكبر جريمة ترتكبها الدولة".

وأضاف قماطي: "إن المسار الذي ستسلكه الحكومة والمؤسسات اللبنانية سيقود لبنان إلى عدم الاستقرار والفوضى، وربما حتى إلى حرب أهلية"، مع أنه أكد أن حزب الله لن ينجرّ إلى مواجهة مع الجيش اللبناني.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن الأسبوع الماضي سيطرته العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية. وطلب مجلس الوزراء اللبناني من الجيش تقديم إحاطة في أوائل فبراير حول كيفية سعيه لنزع السلاح في مناطق أخرى من البلاد.