إيران تدين القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء طهران الاقتصاديين

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران الاقتصاديين، مؤكدة رفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران يتعارض مع أسس التجارة الدولية الحرة.

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيان لها من التبعات الخطيرة للإجراء الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على شركاء إيران على النظام الدولي ، مشددة على المنظمات الدولية القياد بمسؤولياتها في حماية سيادة القانون الدولي.

وفي سياق أخر ؛ دعا وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي فرنسا إلى إدانة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.

وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره الفرنسي: عناصر الإرهاب المدربة حولوا الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني إلى أعمال عنف.

ومنذ قليل ؛ أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران ستشيع اليوم 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح.

وفي وقت سابق أعلنت منظمة "هرانا" الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران بلغت 2571 قتيلاً، في ظل مواجهة النظام الإيراني لأكبر موجة معارضة منذ سنوات.