صدى البلد تنعي والد الإعلامية نهال طايل وتتقدم بخالص العزاء

نعت أسرة "صدى البلد" وفاة والد الإعلامية نهال طايل، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة التحرير وجميع العاملين، عن خالص تعازيهم ومواساتهم للإعلامية نهال طايل، في مصابها الأليم، مؤكدين تضامنهم الكامل معها في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وأعلنت الإعلامية نهال طايل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وفاة والدها، مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وتتقدم أسرة "صدى البلد"، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يجزيه عن أهله خير الجزاء، وأن يربط على قلوبهم في هذا المصاب الجلل.