رغم تصاعد الضربات العسكرية.. عودة الهدوء لسوق الذهب المحلي بختام تعاملات الأحد
أحمد موسى: غلق مضيق هرمز يهدد التجارة العالمية.. ومصر مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب
تبكير صرف مرتبات مارس 2026 في مصر .. اعرف هتقبض امته قبل العيد
القبض على صاحبات فيديو السخرية من سلوكيات السيدات في الصلاة
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين.. أمطار تمتد للقاهرة واضطراب ملاحي مع استمرار موجة الصقيع
الاتحاد الإيراني يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
تقى الجيزاوي

استطاعت الفنانة إنجي كيوان أن تلفت الأنظار إليها من خلال مشاركتها في مسلسل "وننسى اللى كان"، أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث قدمت أداء متزنا أكد تطورها الفني وقدرتها على الإمساك بتفاصيل الشخصية بهدوء وثقة.

وتجسد إنجي كيوان خلال أحداث العمل شخصية «هبة»، مديرة أعمال جليلة رسلان، التي تقوم بدورها ياسمين عبد العزيز، لتكون بمثابة الصوت العقلاني الذي تستند إليه البطلة في مواجهة أزماتها المتلاحقة، وتظهر «هبة» كشخصية واعية ومتزنة، قادرة على قراءة المشهد من زاوية مختلفة، وتقديم حلول عملية وسط حالة الارتباك التي تفرضها تطورات الأحداث.

وقدمت إنجي الدور بحرفية عالية، مزجت فيها بين النضج والهدوء، مع حضور لافت يعتمد على التعبير الصادق بعيدا عن المبالغة، ما جعل شخصيتها عنصر توازن مهم داخل البناء الدرامي للعمل، وأسهم في إبراز أبعاد جديدة في رحلة البطلة.

ويعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع إنجي كيوان بياسمين عبد العزيز، بعدما حققتا معا نجاحا في مسلسل وتقابل حبيب، وهو ما يعكس حالة من التناغم الفني بينهما، ويؤكد قدرة إنجي على تثبيت أقدامها بقوة في الأعمال الدرامية الكبرى.

وحازت إنجي كيوان على لقب "شمس الدراما المصرية" بعد تفوقها فى الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت حديث الجمهور بحضورها الطاغي وأثبتت أنها تملك طاقة فنية متجددة تنبع من صدق الأداء وتلقائيته، كما تمتلك قدرة نادرة على التماهي مع الشخصيات، فتصنع منها كيانات حقيقية تنطق بالإحساس والواقعية، ولا تكرر نفسها، بل ترفض الوقوف في منطقة آمنة، وتخوض كل تجربة جديدة بإصرار على التطور وتقديم وجه مختلف من موهبتها، لتؤكد أنها ليست مجرد وجه جميل، بل مشروع نجمة متكاملة من طراز خاص.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.

إنجي كيوان مسلسل وننسى اللى كان ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان

