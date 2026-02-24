قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
فن وثقافة

إنجي كيوان مهددة بترك وظيفتها مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

انجي كيوان
انجي كيوان
أوركيد سامي

في تطوّر درامي لافت ضمن أحداث مسلسل وننسى اللي كان، تجد إنجي كيوان، نفسها في مواجهة مباشرة تهدد موقعها المهني واستقرارها كمديرة أعمال لجليلة رسلان (ياسمين عبد العزيز).

بعد الأزمة التي تتعرض لها جليلة إثر انتشار الفيديو الذي تسبب في فضحها وإشعال موجة من الشائعات، تتصاعد حدة التوتر داخل الدائرة المقربة منها. هنا يتدخل شقيق جليلة (إدوارد)، ليشكك صراحة في كفاءة هبة، متهمًا إياها بالفشل وعدم القدرة على احتواء الأزمة أو السيطرة على ما يُتداول حول شقيقته.

الموقف لا يتوقف عند حدود اللوم، بل يتحول إلى ضغط مباشر يضع هبة في لحظة مهينة ومتوترة، تدفعها إلى مغادرة المكان. غير أن دوافع إدوارد لا تبدو بريئة تمامًا؛ إذ يتضح أن هدفه إقصاؤها تمهيدًا لإحلال زوجته محلها كمديرة أعمال جديدة لجليلة، فهل ستقع هبة في هذا الفخ أم ستحافظ على مكانتها.

تدور أحداث مسلسل وننسى اللي كان حول شخصية “جليلة رسلان”، التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، وهي فنانة معروفة تواجه تهديدات وضغوطًا غير متوقعة في عالم الشهرة والصراع النفسي والاجتماعي، ما يدفعها إلى التعامل مع مواقف معقدة من ضمنها الاعتماد على فريق يساندها في مواجهة التحديات، وتبرز خلال الأحداث جوانب من العلاقات الإنسانية، القوة والضعف، وكيفية التعامل مع الماضي والذكريات التي يصعب نسيانها. العمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان.

انجي كيوان اخبار الفن نجوم الفن

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة في هذه المناطق

سفينة فضائية

سفينة فضائية تستعد لحمل آلاف البشر من الأرض بلا رجعة.. ما القصة؟

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

