إنجي كيوان مهددة بترك وظيفتها مع ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان

في تطوّر درامي لافت ضمن أحداث مسلسل وننسى اللي كان، تجد إنجي كيوان، نفسها في مواجهة مباشرة تهدد موقعها المهني واستقرارها كمديرة أعمال لجليلة رسلان (ياسمين عبد العزيز).

بعد الأزمة التي تتعرض لها جليلة إثر انتشار الفيديو الذي تسبب في فضحها وإشعال موجة من الشائعات، تتصاعد حدة التوتر داخل الدائرة المقربة منها. هنا يتدخل شقيق جليلة (إدوارد)، ليشكك صراحة في كفاءة هبة، متهمًا إياها بالفشل وعدم القدرة على احتواء الأزمة أو السيطرة على ما يُتداول حول شقيقته.

الموقف لا يتوقف عند حدود اللوم، بل يتحول إلى ضغط مباشر يضع هبة في لحظة مهينة ومتوترة، تدفعها إلى مغادرة المكان. غير أن دوافع إدوارد لا تبدو بريئة تمامًا؛ إذ يتضح أن هدفه إقصاؤها تمهيدًا لإحلال زوجته محلها كمديرة أعمال جديدة لجليلة، فهل ستقع هبة في هذا الفخ أم ستحافظ على مكانتها.

تدور أحداث مسلسل وننسى اللي كان حول شخصية “جليلة رسلان”، التي تجسّدها ياسمين عبد العزيز، وهي فنانة معروفة تواجه تهديدات وضغوطًا غير متوقعة في عالم الشهرة والصراع النفسي والاجتماعي، ما يدفعها إلى التعامل مع مواقف معقدة من ضمنها الاعتماد على فريق يساندها في مواجهة التحديات، وتبرز خلال الأحداث جوانب من العلاقات الإنسانية، القوة والضعف، وكيفية التعامل مع الماضي والذكريات التي يصعب نسيانها. العمل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شيرين رضا، إنجي كيوان.