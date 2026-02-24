قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر
الرئيس الأرميني يستقبل أول سفير لفلسطين بأرمينيا: محطة تاريخية

استقبل رئيس أرمينيا فاغان خاتشاتوريان أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى بلاده، السفير عيسى قسيسية، واصفاً المناسبة بأنها "محطة مفصلية وحقيقة تاريخية في مسار العلاقات بين الشعبين".

وذكرت الرئاسة الأرمينية في بيان رسمي أن مراسم تسليم أوراق الاعتماد جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان، حيث رحّب خاتشاتوريان بالسفير الفلسطيني، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال الرئيس الأرميني خلال اللقاء: "إن اعتماد أول سفير فلسطيني لدى أرمينيا يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك. نؤمن بأن الحوار المباشر والتنسيق السياسي المنتظم سيمنح علاقاتنا زخماً إضافياً ويعزز الاستقرار في منطقتينا".

وأكد خاتشاتوريان استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع فلسطين، خاصة في المجالات الإنسانية والتعليمية، مشيراً إلى خبرة أرمينيا في إدارة الأزمات وتقديم الدعم الإنساني، ومبدياً استعداد يريفان لتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهته، عبّر السفير قسيسية عن اعتزازه بتمثيل دولة فلسطين في أرمينيا، مؤكداً عزمه العمل على ترسيخ أسس التعاون الثنائي وتطوير الشراكات في قطاعات الثقافة والتعليم والصحة والاقتصاد. وقال إن العلاقات الفلسطينية الأرمينية تستند إلى "روابط إنسانية وتاريخية مشتركة، وتطلعات متقاربة نحو السلام والاستقرار".

وشهد اللقاء بحث سبل تفعيل آليات التشاور السياسي المنتظم، وإمكانية تنظيم زيارات رسمية متبادلة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تعزيز التنسيق في المحافل الدولية.

يُذكر أن أرمينيا كانت قد أعلنت في يونيو 2024 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدة دعمها الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

