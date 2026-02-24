الرئيس الأرميني يستقبل أول سفير لفلسطين بأرمينيا: محطة تاريخية

استقبل رئيس أرمينيا فاغان خاتشاتوريان أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى بلاده، السفير عيسى قسيسية، واصفاً المناسبة بأنها "محطة مفصلية وحقيقة تاريخية في مسار العلاقات بين الشعبين".

وذكرت الرئاسة الأرمينية في بيان رسمي أن مراسم تسليم أوراق الاعتماد جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة يريفان، حيث رحّب خاتشاتوريان بالسفير الفلسطيني، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وقال الرئيس الأرميني خلال اللقاء: "إن اعتماد أول سفير فلسطيني لدى أرمينيا يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك. نؤمن بأن الحوار المباشر والتنسيق السياسي المنتظم سيمنح علاقاتنا زخماً إضافياً ويعزز الاستقرار في منطقتينا".

وأكد خاتشاتوريان استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع فلسطين، خاصة في المجالات الإنسانية والتعليمية، مشيراً إلى خبرة أرمينيا في إدارة الأزمات وتقديم الدعم الإنساني، ومبدياً استعداد يريفان لتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهته، عبّر السفير قسيسية عن اعتزازه بتمثيل دولة فلسطين في أرمينيا، مؤكداً عزمه العمل على ترسيخ أسس التعاون الثنائي وتطوير الشراكات في قطاعات الثقافة والتعليم والصحة والاقتصاد. وقال إن العلاقات الفلسطينية الأرمينية تستند إلى "روابط إنسانية وتاريخية مشتركة، وتطلعات متقاربة نحو السلام والاستقرار".

وشهد اللقاء بحث سبل تفعيل آليات التشاور السياسي المنتظم، وإمكانية تنظيم زيارات رسمية متبادلة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تعزيز التنسيق في المحافل الدولية.

يُذكر أن أرمينيا كانت قد أعلنت في يونيو 2024 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدة دعمها الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.