الزمالك يتصدر الدوري الممتاز بفوز مثير على زد

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، بتغلبه على زد بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الزمالك كل من خوان بيزيرا وأحمد ربيع، فيما أحرز رأفت خليل هدف زد الوحيد.

أحداث المباراة

فرض الزمالك سيطرته منذ الدقائق الأولى، وبدأ بضغط مكثف على دفاعات زد. وفي الدقيقة 12 كاد عبد الله السعيد أن يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن علي لطفي تصدى لها ببراعة.

ونجح البرازيلي خوان بيزيرا في تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 22 بعد تمريرة متقنة من ناصر منسي، ليمنح فريقه الأفضلية. بعدها حاول زد العودة إلى أجواء اللقاء وكثف من هجماته بحثًا عن التعادل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال تبديلين بنزول أحمد فتوح ومحمد إبراهيم بدلًا من أحمد شريف وعمر جابر. وفي الدقيقة 65 حرمت العارضة خوان بيزيرا من إضافة الهدف الثاني.

وأجرى الجهاز الفني تبديلًا جديدًا في الدقيقة 67 بخروج خوان بيزيرا ومحمد السيد، ودخول عدي الدباغ وشيكو بانزا، وكاد الدباغ أن يسجل بعد تسديدة قوية في الدقيقة 71 ارتطمت بالقائم.

ونجح رأفت خليل في إدراك التعادل لزد في الدقيقة 74، قبل أن يشهد اللقاء تبديل عبد الله السعيد في الدقيقة 77 ودخول أحمد ربيع، حيث ظهرت علامات الغضب على السعيد عقب استبداله.

وفي الدقيقة 82 تمكن أحمد ربيع من تسجيل هدف الفوز للزمالك بعد تمريرة من شيكو بانزا، ليحسم اللقاء لصالح فريقه. كما حصل عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك على بطاقة صفراء للاعتراض على قرارات الحكم.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 37 نقطة من 17 مباراة، ليعتلي صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد زد عند 25 نقطة في المركز السابع بعدما خاض 18 مباراة.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد فتوح، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، شيكو بانزا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – عبد الله بكري – طارق علاء.

خط الوسط: أحمد الصغيري – ماتا ماجاسة – كاباكا – محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى سعد – سليما واندرز.