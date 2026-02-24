قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مرسيدس تودع سيارتها الكهربائية.. ومازدا تكشف عن MX-5

أخبار السيارات
أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

صدمة مدوية.. 3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية وتعلن الاستسلام بسبب نقص المبيعات!

​في تحول درامي غير متوقع، قررت 3 من عمالقة صناعة السيارات في العالم تجميد طموحاتها الكهربائية بالكامل. السبب؟ تراجع حاد في الإقبال العالمي وضعف المبيعات الذي لم يلبِّ التوقعات، مما أجبر الإدارات على إعادة الحسابات والتمسك بمحركات الاحتراق الداخلي لفترة أطول.

وداعاً قبل الولادة.. لامبورجيني تقتل سيارتها الكهربائية الجديدة في مهدها "قرار تاريخي"!

​يبدو أن صوت المحركات الهادرة لن يختفي قريبًا؛ فقد قررت لامبورجيني التخلي عن مشروع سيارتها الكهربائية الجديدة قبل أن تبدأ خطوط الإنتاج في العمل. الشركة الإيطالية فضلت الحفاظ على هويتها "الشرسة" بعد استطلاع آراء عملائها الذين يرفضون التخلي عن صخب المحركات التقليدية.

التسريب الأضخم.. ظهور أصغر سيارة آودي كهربائية بالكامل لأول مرة "شاهد الصور الأولى"!

​رغم تراجع البعض، آودي تقتحم المدن بسيارتها الكهربائية الأصغر على الإطلاق. تسريبات حصرية كشفت عن التصميم الثوري والمدمج لهذه السيارة التي تستهدف الشباب والقيادة داخل الزحام، مع وعود بمدى سير مذهل بالنسبة لحجمها الصغير.

مرسيدس تصدم عشاقها.. جي كلاس الصغيرة "Little G" تودع حلم الكهرباء وتعود للمحركات التقليدية!

كان الجميع ينتظر النسخة الكهربائية من أيقونة الطرق الوعرة "جي كلاس" بحجمها الصغير، لكن مرسيدس قررت إيقاف هذا المخطط نهائيًّا. التوجه الجديد يركز على تزويد "Little G" بمحركات هجينة أو تقليدية لضمان الأداء الجبار الذي يطلبه عشاق المغامرة بعيدًا عن شواحن الكهرباء.

كارثة في "الفوطة".. احذر استخدام المايكروفايبر لتلميع سيارتك قبل فوات الأوان!

​هل تظن أنك تدلل سيارتك؟ قد تكون مخطئًا تمامًا! كشف خبراء العناية بالسيارات عن أضرار خفية لاستخدام فوط "المايكروفايبر" الرديئة في التلميع، حيث تسبب خدوشًا دقيقة "دوائر المسح" التي تدمر لمعة الطلاء بمرور الوقت. تعرف على الطريقة الصحيحة للحفاظ على بريق هيكل السيارة.

عودة الأسطورة.. مازدا MX-5 NE الأيقونية تظهر بمحرك هجين وتصميم يخطف الأنظار "شاهد الصور"!

​مازدا تواصل إبهار العالم بجيلها الجديد من MX-5 NE، ولكن هذه المرة بلمسة تقنية متطورة. السيارة الرياضية الأكثر مبيعًا في التاريخ تعود بمحرك هجين يجمع بين الأداء الرياضي الخالص وتوفير الوقود، مع الحفاظ على الوزن الخفيف الذي جعلها أيقونة عالمية.

أخبار السيارات السيارات الكهربائية لامبورجيني كهربائية سيارات خارقة آودي كهربائية مرسيدس جي كلاس صغيرة مازدا MX 5 NE السيارات الكهربائية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

ترشيحاتنا

فول بالبشاميل

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

المداح

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد