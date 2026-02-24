أخبار السيارات| مرسيدس تودع سيارتها الكهربائية.. ومازدا تكشف عن MX-5

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

​في تحول درامي غير متوقع، قررت 3 من عمالقة صناعة السيارات في العالم تجميد طموحاتها الكهربائية بالكامل. السبب؟ تراجع حاد في الإقبال العالمي وضعف المبيعات الذي لم يلبِّ التوقعات، مما أجبر الإدارات على إعادة الحسابات والتمسك بمحركات الاحتراق الداخلي لفترة أطول.

​يبدو أن صوت المحركات الهادرة لن يختفي قريبًا؛ فقد قررت لامبورجيني التخلي عن مشروع سيارتها الكهربائية الجديدة قبل أن تبدأ خطوط الإنتاج في العمل. الشركة الإيطالية فضلت الحفاظ على هويتها "الشرسة" بعد استطلاع آراء عملائها الذين يرفضون التخلي عن صخب المحركات التقليدية.

​رغم تراجع البعض، آودي تقتحم المدن بسيارتها الكهربائية الأصغر على الإطلاق. تسريبات حصرية كشفت عن التصميم الثوري والمدمج لهذه السيارة التي تستهدف الشباب والقيادة داخل الزحام، مع وعود بمدى سير مذهل بالنسبة لحجمها الصغير.

كان الجميع ينتظر النسخة الكهربائية من أيقونة الطرق الوعرة "جي كلاس" بحجمها الصغير، لكن مرسيدس قررت إيقاف هذا المخطط نهائيًّا. التوجه الجديد يركز على تزويد "Little G" بمحركات هجينة أو تقليدية لضمان الأداء الجبار الذي يطلبه عشاق المغامرة بعيدًا عن شواحن الكهرباء.

​هل تظن أنك تدلل سيارتك؟ قد تكون مخطئًا تمامًا! كشف خبراء العناية بالسيارات عن أضرار خفية لاستخدام فوط "المايكروفايبر" الرديئة في التلميع، حيث تسبب خدوشًا دقيقة "دوائر المسح" التي تدمر لمعة الطلاء بمرور الوقت. تعرف على الطريقة الصحيحة للحفاظ على بريق هيكل السيارة.

​مازدا تواصل إبهار العالم بجيلها الجديد من MX-5 NE، ولكن هذه المرة بلمسة تقنية متطورة. السيارة الرياضية الأكثر مبيعًا في التاريخ تعود بمحرك هجين يجمع بين الأداء الرياضي الخالص وتوفير الوقود، مع الحفاظ على الوزن الخفيف الذي جعلها أيقونة عالمية.