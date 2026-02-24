قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
لامبورجيني تودع سيارتها الكهربائية الجديدة قبل إنتاجها

لامبورجيني
لامبورجيني
عزة عاطف

في قرار وصفه خبراء الصناعة بأنه "واقعية شجاعة"، أعلن “ستيفان وينكلمان”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لامبورجيني، الإلغاء الرسمي لمشروع "لانزادور" (Lanzador)، أول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة الإيطالية. 

ويأتي هذا القرار بعد ثلاث سنوات من التطوير المكثف، وقبل ثلاث سنوات أخرى من موعد الإطلاق المفترض، ليضع حدًا لطموحات التحول الكهربائي الشامل في "سانت أغاتا" حاليًا.

غياب الرابط العاطفي بين محبي لامبورجيني والسيارات ااكه 

أكد وينكلمان في تصريحاته أن السيارات الكهربائية بصيغتها الحالية تفشل في تقديم "الرابط العاطفي المحدد" الذي يطلبه عملاء لامبورجيني. 

فالمسألة بالنسبة لمالكي السيارات الخارقة لا تتعلق فقط بالتسارع من السكون، بل بالصوت، والاهتزاز، والروح الميكانيكية التي تفتقر إليها المحركات الصامتة. 

لقد أدركت الشركة أن تحويل سيارتها إلى مجرد "جهاز رقمي" فائق السرعة قد يفقدها هويتها التي بنيت عبر عقود بشكل كامل. 

ضغوط الموزعين والأعباء المالية

لم يكن القرار عاطفيًا فحسب، بل استند إلى حقائق سوقية قاسية؛ حيث أبدى وكلاء وموزعو لامبورجيني حول العالم عدم حماسهم للمشروع، محذرين من ضعف الطلب على سيارة خارقة صامتة. 

بالإضافة إلى ذلك، بدأ تطوير "لانزادور" يثقل كاهل العلامة ماليًا دون ضمانات حقيقية للعائد على الاستثمار. 

يعكس هذا التراجع وعيًا بأن السوق حاليًا أكثر حساسية للسعر والقيمة المعنوية، مما جعل المشروع يبدو كمخاطرة غير محسوبة. 

عدوى التراجع: بورش وسوق المحركات الفائقة

لامبورغيني ليست وحدها في هذا المسار؛ فشركة بورش تواجه تحديات مماثلة في سعيها لاستبدال طرازي (718 Boxster) و(718 Cayman) بنسخ كهربائية.

تشير التقارير إلى أن بورش تدرس بجدية إعادة تقديم نسخ تعمل بالبنزين، بل وتفكر في إلغاء مشاريعها المتعثرة لنفس الأسباب. 

يبدو أن قطاع السيارات الرياضية الصغيرة والفائقة يرفض الانصياع الكامل للكهرباء، مفضلاً الحفاظ على "الحرارة" التي يولدها الوقود والشرارة.

القرار لا يعني تخلي لامبورغيني عن التطور التقني، بل يعني إعادة توجيه الموارد نحو المحركات الهجينة القابلة للشحن (PHEV). 

ترى الشركة أن الدمج بين قوة الكهرباء وهدير محركات الـ V8 والـ V12 هو الحل الأمثل لعام 2026 وما بعده. 

يسمح هذا المسار للعلامة بالامتثال للقوانين البيئية الصارمة مع الحفاظ على الأداء الوحشي الذي يتوقعه العملاء، مما يضمن بقاء "الثور الهائج" رمزًا للقوة الميكانيكية.

لامبورجيني لامبورجيني لانزادور السيارات الخارقة ستيفان وينكلمان سيارات بورش الهجينة سوق المحركات الإيطالية

