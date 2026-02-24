قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاتصالات يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين الأكاديمية العربية للعلوم وإي آند مصر

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشركة إي آند مصر، بهدف إنشاء مختبرات متطورة للاتصالات السلكية واللاسلكية تحتوي على جميع تكنولوجيات التليفون المحمول  (2G/4G/5G)، وذلك لربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القةمي لتنظيم الاتصالات، وعدد من قيادات الوزارة والجهاز والشركة والأكاديمية.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم شركة إي آند مصر بتزويد فروع الأكاديمية الأربعة بالقاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي بالمعدات والتجهيزات اللازمة لإنشاء وتشغيل مختبرات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما يضمن إتاحة بنية تعليمية وتدريبية متطورة لقطاع واسع من الطلاب، ويسهم في توحيد مستوى التدريب العملي على أحدث تقنيات الاتصالات داخل مختلف مقرات الأكاديمية.

وأكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، وهو النموذج الذي تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيزه لدفع التقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن نهج العمل داخل القطاع يتميز بكونه يرتكز على التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء، لافتا إلى التعاون بين الوزارة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عدد من المبادرات والمحافل المحلية والدولية التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية لطلاب المدارس والجامعات، فضلا عن التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار والإبداع؛ مضيفا أن شركة إي آند مصر تعد شريكا أساسيا في مجال البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات الاتصالات، إلى جانب التعاون المكثف في مجال مشروعات التحول الرقمي.

وأوضح أن هذا التعاون يحقق الربط بين الخبرات الأكاديمية والخبرات العملية داخل المعامل على النحو الذي يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وقادرة على المنافسة في وظائف المستقبل. 

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: “تحرص الأكاديمية على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة في القطاعات التكنولوجية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل. وتمثل هذه الشراكة مع إي آند مصر إضافة نوعية للمنظومة التعليمية داخل الأكاديمية، من خلال توفير بيئة تدريب عملي متقدمة تُمكّن الطلاب من التعامل مع أحدث تقنيات الاتصالات، وتعزز من جاهزيتهم المهنية وقدرتهم التنافسية بعد التخرج.”

وأشار المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، إلى أن الشركة تضع تنمية الكفاءات الشابة على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطور قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في مصر، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتكامل بين قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية، وتؤكد التزام إي آند مصر بدورها في دعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار". ولفت إلى أن إنشاء مختبرات متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات سيوفر بيئة تعليمية متطورة قائمة على التطبيق العملي والتكنولوجيا الحديثة، مما سيساهم في إعداد جيل جديد من المهندسين والمتخصصين القادرين على مواكبة تطورات الشبكات والاتصالات الحديثة.

وقال المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر: “تعكس هذه الشراكة رؤية إي آند مصر في مجال دعم التعليم وبناء القدرات والكوادر الشابة لتحقيق أثر مستدام، ونسعى من خلال هذه المختبرات إلى توفير فرص تدريب فعالة تواكب التطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات عالمياً، وتسد الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يساهم في رفع قدرات الطلاب في مجال التكنولوجيا الرقمية، ويعزز فرصهم في سوق العمل.”

هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية إي آند مصر الهادفة إلى دعم التعليم والابتكار وبناء القدرات البشرية، وتعزيز دور الشركة كشريك رئيسي في دعم وتطوير منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي في هذا المجال.

