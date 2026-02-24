قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

8 آلاف جنيه مرتب.. وظائف خالية للشباب بشروط سهلة قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، أعلنت كل من وزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة عن طرح فرص وظيفية جديدة بعدد من المحافظات، بالتعاون مع شركات كبرى في القطاع الخاص، مع توفير رواتب تنافسية ومزايا تأمينية.

فرص عمل

أولا: فرص عمل بقطاع المأكولات والمشروبات (القاهرة الكبرى)

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية لشهر فبراير 2026، عن توافر 35 فرصة عمل بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال المأكولات والمشروبات، للعمل في نطاق محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية.

الوظائف المتاحة

10 شيف مخبوزات
 خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

10 مساعد شيف مخبوزات
 خبرة من سنة إلى سنتين.

10 مساعد شيف بيتزا
 براتب يتراوح بين 7000 إلى 8000 جنيه.

5 مندوب توزيع
 براتب 7000 جنيه بالإضافة إلى بدلات.

الشروط العامة:

السن من 20 إلى 35 عاما.
مؤهل عالي أو متوسط حسب طبيعة الوظيفة.

المزايا:

تأمين صحي.
تأمين اجتماعي.

طريقة التقديم:

التوجه إلى مقر الإدارة:
18 شارع محمود عثمان – المشير أحمد إسماعيل – منطقة شيراتون المطار.
أو التواصل عبر الهاتف: 01154418887 لتحديد موعد المقابلة.

فرص عمل

ثانيا: وظائف في مجال الصناعات الكهربائية

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير فرص عمل بإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في الصناعات الكهربائية، ضمن مبادراتها لربط الكفاءات بسوق العمل.

الشركة:

شركة النيل للكابلات والصناعات الكهربائية Schwabe

التخصصات المطلوبة

1. مدير منطقة مبيعات – شمال الصعيد
خبرة من 10 إلى 12 سنة في مبيعات الصناعات الكهربائية والإضاءة، منها 5 سنوات إشرافية.

2. مشرف مبيعات – كفر الشيخ
خبرة من 8 إلى 10 سنوات في المجال، منها 3 سنوات إشرافية.

شروط القبول:

مؤهل عال مناسب.
مهارات تواصل قوية والعمل تحت ضغط.
القدرة على إدارة فريق عمل.

المميزات

راتب ثابت + بدل انتقال.
عمولات بيع مجزية.
تأمين طبي واجتماعي.
بيئة عمل محفزة وفرص للترقي.

أماكن العمل:

شمال الصعيد: الفيوم – بني سويف – المنيا.
محافظات الدلتا: البحيرة – كفر الشيخ – الغربية.

فرص عمل

طريقة التقديم

من خلال ملء استمارة التوظيف المخصصة عبر وزارة الشباب والرياضة.
وتأتي هذه الفرص ضمن خطة الوزارتين لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا، وخلق فرص تشغيل مستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يواكب احتياجات سوق العمل في مختلف المحافظات.

وزارة العمل وظيفية وظيفية جديدة فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

