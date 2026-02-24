قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
8 آلاف جنيه مرتب.. وظائف خالية للشباب بشروط سهلة قدم الآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

خالد الجندي: 4 عقوبات نزلت بقوم لوط وتعدد أنواع العذاب يعكس فداحة جريمتهم

أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المتأمل في قصة سيدنا لوط عليه السلام يلاحظ أن قومه لم يتعرضوا لعقوبة واحدة كغيرهم من الأمم، بل جمعوا بين عدة عقوبات شديدة، موضحًا أن القرآن الكريم ذكر أصنافًا مختلفة من العقاب للأمم السابقة؛ فمنهم من أُرسل عليه حاصب، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خُسف به الأرض، ومنهم من أُغرق، بينما قوم لوط كانوا من أكثر الأمم تعرضًا لتعدد ألوان العقاب.

خالد الجندي: قوم لوط أكثر أمة تعرضت لتعدد العقوبات بسبب قلب الفطرة

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن أولى العقوبات التي نزلت بقوم لوط كانت طمس الأعين، ثم جاءت الصيحة، ثم انقلاب القرى فجُعل عاليها سافلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل، مشيرًا إلى أن هذا التعدد في العقوبات يعكس فداحة الجريمة التي جمعت بين الانحراف العقدي والانحراف الأخلاقي معًا.

وبيّن الشيخ خالد الجندي أن انقلاب القرية لم يكن مجرد حدث مادي، بل يحمل دلالة معنوية عميقة، وهي أن الجزاء من جنس العمل؛ إذ إنهم قلبوا الفطرة وحوّلوا الحقائق، فجاء العقاب بقلب مجتمعهم رأسًا على عقب، كما قلبوا هم الموازين القيمية والأخلاقية، حتى صار الطهر عندهم مذمومًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون».

وأشار إلى أن مفهوم “الإفك” في اللغة يدل على قلب الحقائق، أي جعل التقي فاسدًا والفاسد تقيًا، واتهام الطاهرات وترك الفاسدين، لافتًا إلى أن تسمية القرى بالمؤتفكات في القرآن تعني القرى التي انقلبت وسقطت بسبب سلوكها المنحرف، وهو ما ينسجم مع طبيعة الجريمة التي ارتكبها القوم حين انقلبوا على الفطرة والسلوك القويم.

وأضاف أن هذا المشهد القرآني يكشف خطورة قلب القيم والمعايير، فحين يُمدح الفساد ويُذم الطهر، يكون المجتمع قد بلغ مرحلة من الانحراف تستوجب عقابًا مضاعفًا، مؤكدًا أن تعدد العقوبات التي نزلت بقوم لوط يدل على شدة ما ارتكبوه من خطايا عظيمة قلبت نظام الفطرة والسلوك، فجاء العقاب الإلهي شديدًا ومركبًا.

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قصة سيدنا لوط سيدنا لوط

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

روسيا وأوكرانيا

إيفان أوس: أوكرانيا لن تتنازل عن أراضيها لوقف الحرب

عزة فهمي

فاطمة غالي : كورونا كانت كارثة .. ومحل لندن اتقفل سنة كاملة وهو لسه في أول مشواره

الحرب الروسية الأوكرانية

مستشار سابق للرئيس الروسي: موسكو حققت منذ اندلاع الحرب انتصارات ملموسة على الأرض

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

