التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
زيارة الرئيس السيسي لجدة.. لقاء مرتقب مع بن سلمان والقضية الفلسطينية والملف اليمني على رأس جدول الأعمال
ديني

خالد الجندي: التوبة السريعة بعد الذنب طريق النجاة ومحبة الله.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن القرآن الكريم وكأنه يحتفي بالشباب ويوليهم اهتمامًا خاصًا ويكافئهم مكافأة عظيمة إذا اجتهدوا في الطاعات والعمل الصالح.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «شاب نشأ في عبادة الله» لا يعني بالضرورة أنه لم يقع في معصية قط، ولكن المقصود أن من يقع في الذنب يبادر بالتوبة ولا يسوّف ولا يؤجل، لأن عدم الوقوع في الذنب مطلقًا ليس واردًا في الطبيعة البشرية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»، بما يؤكد أن الذنوب قاسم مشترك في الشخصية الإنسانية، وأن النجاة تكون لمن يسارع بالتوبة، وهو الأقرب لمحبة الله تعالى.

وأضاف، أن الله تعالى حين تحدث عن أوليائه في قوله: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» بيّن أنهم «الذين آمنوا وكانوا يتقون»، كما جاء في سورة آل عمران: «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» ثم وصفهم بقوله: «الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين»، ثم قال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم»، بما يدل على أن الوقوع في الذنب قد يحدث حتى من المتقين، لكن الفارق الحقيقي هو سرعة الرجوع إلى الله والاستغفار.

وأوضح أن باب التوبة مفتوح دائمًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وأن التوبة والمغفرة والعفو والنجاة متاحة، لكن القرار قرار الإنسان نفسه، لافتًا إلى قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة»، مبينًا أن وقاية النفس والأهل تكون باتباع طريق الله وطريق المؤمنين، والاقتداء بالأنبياء والصالحين.

كما أشار إلى نماذج الفتوة في القرآن مثل أهل الكهف الذين وصفهم الله بقوله: «إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى»، وكذلك ما قيل عن إبراهيم عليه السلام: «سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم»، في دلالة على أن الفتوة الحقيقية هي الإيمان والرجوع إلى الله والتوبة الصادقة.

خالد الجندي التوبة شهر رمضان القرآن الذنب

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

