مرام علي: مش بحب المشاكل.. والفنانين المصريين دعموني من أول عمل لي

أكدت الفنانة السورية مرام علي، أن لها عددًا كبيرًا من الأصدقاء في الوسط الفني المصري، مشيرة إلى أنها استطاعت تكوين علاقات قوية منذ مشاركتها في أول عمل درامي لها داخل مصر.

وأوضحت، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة «القاهرة والناس»، أن تجربتها كانت إيجابية، والفنانين المصريين كانوا على قدر كبير من الودّ والدعم لها، ولم تواجه أي مشكلات خلال بداياتها.

لا أميل إلى افتعال الأزمات

وأضافت مرام علي، أنها بطبيعتها لا تميل إلى افتعال الأزمات أو الدخول في خلافات داخل الوسط الفني، قائلة: «أنا مش بعمل مشاكل، لكن قادرة على مواجهة أي أزمة أتعرض لها بقوة وثبات، دون تراجع أو تردد».

وأشارت مرام على، إلى أنها قد تتعرض أحيانًا لمواقف مباشرة وغير مباشرة، إلا أنها تحرص دائمًا على تجنب الصدامات والتركيز على عملها الفني، موضحة أنها تتمتع بقوة داخلية وتوازن في التعامل مع المواقف المختلفة.

متسامحة وأحب الجميع

ولفتت إلى أنها متسامحة، وتحب الجميع، لكنها تصبح أكثر حزمًا في الأوقات الصعبة، حيث تكون قادرة على المواجهة واتخاذ القرار المناسب.