قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مرام علي: مش بحب المشاكل.. والفنانين المصريين دعموني من أول عمل لي

الفنانة مرام علي
الفنانة مرام علي
محمود محسن

أكدت الفنانة السورية مرام علي، أن لها عددًا كبيرًا من الأصدقاء في الوسط الفني المصري، مشيرة إلى أنها استطاعت تكوين علاقات قوية منذ مشاركتها في أول عمل درامي لها داخل مصر.

وأوضحت، خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري، على شاشة «القاهرة والناس»، أن تجربتها كانت إيجابية، والفنانين المصريين كانوا على قدر كبير من الودّ والدعم لها، ولم تواجه أي مشكلات خلال بداياتها.

لا أميل إلى افتعال الأزمات

وأضافت مرام علي، أنها بطبيعتها لا تميل إلى افتعال الأزمات أو الدخول في خلافات داخل الوسط الفني، قائلة: «أنا مش بعمل مشاكل، لكن قادرة على مواجهة أي أزمة أتعرض لها بقوة وثبات، دون تراجع أو تردد».

وأشارت مرام على، إلى أنها قد تتعرض أحيانًا لمواقف مباشرة وغير مباشرة، إلا أنها تحرص دائمًا على تجنب الصدامات والتركيز على عملها الفني، موضحة أنها تتمتع بقوة داخلية وتوازن في التعامل مع المواقف المختلفة.

متسامحة وأحب الجميع

ولفتت إلى أنها متسامحة، وتحب الجميع، لكنها تصبح أكثر حزمًا في الأوقات الصعبة، حيث تكون قادرة على المواجهة واتخاذ القرار المناسب.

مرام علي الوسط الفني علاقات قوية خبر سري أسما إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة

لدعم جيلي «ألفا» و«Z» وتعزيز الهوية المصرية.. خطة عمل مشتركة بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

ضبط عيادة للتخسيس

ضبط مواطنة تنتحل صفة طبيبة وتدير عيادة للتخسيس والنحافة بالمنوفية| تفاصيل

ميسي

هل يحسم ميسي انتخابات برشلونة؟ أسطورة الملعب تتحول إلى ورقة سياسية ساخنة

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد