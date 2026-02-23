كارثة سحور رمضان في بنها.. موتوسيكل يصدم طـ.فلا وزيت ساخن يحوله إلى العناية المركزة

تحول حادث سير مفاجئ أمام منزل أسرة إلى واقعة إنسانية مؤلمة، بعدما أصيب الطفل مازن بحروق بالغة جراء اصطدام دراجة نارية به، ما أدى إلى سقوطه بالقرب من أحد المحال بمحافظة بنها وانسكاب مواد شديدة السخونة على جسده، وفق رواية أسرته.

الحادث، الذي وقع في لحظات خاطفة، انتهى بنقل الطفل في حالة حرجة إلى المستشفى، حيث ادخل إلى العناية المركزة، وسط متابعة طبية مكثفة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الطفل لم يبتعد سوى خطوات قليلة عن منزله قبل وقوع الحادث، في وقت تؤكد فيه أسرته أن قائد الدراجة النارية لم يتوقف عقب الاصطدام، ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي ودفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها وتحديد المسؤوليات، خاصة مع الإشارة إلى وجود شبهة إهمال واستهتار في القيادة.

والدة الطفل مازن ضحية سحور رمضان: موتوسيكل خبط ابني واتقلب عليه زيت سخن.. والحروق من الدرجة الثالثة

روت أمنية، والدة الطفل مازن المصاب بحروق بالغة، تفاصيل اللحظات الأولى للحادث، مؤكدة أن ما جرى كان صادمًا ومفاجئًا، وقالت: “طلبت من مازن ينزل يجيب زبادي من السوبر ماركت القريب، وكنت واقفة مستنياه، ما مشيش غير خطوتين، وفجأة لقيت الناس بتصرخ ومتجمعة”.

وأضافت: “جريت عليه، لقيت منظر صعب جدًا.. كان رايح ناحية السوبر ماركت، وفجأة الموتوسيكل خبطه من ضهره فاترمى قدام محل فول وطعمية، وبعدها زيت طاسة الطعمية اتقلب عليه وكان سخن جدا”.

“استهتار ساب ابني ومشي”.. ومحاولة هروب بعد الحادث

وأكدت والدة الطفل أن الحادث وقع نتيجة استهتار قائد الدراجة النارية وهو بالمناسبة طفل صغير مشيرة إلى أنه لم يتوقف حتى لينظر لفعلته، وقالت: “ده كان استهتار واضح، خبط ابني ومشي على طول”.

وتابعت: “الظابط كلم أهله قالوا إنه مش في البيت، وكان هرب فعلًا، لكن الحمد لله تم القبض عليه، وإحنا مش هنتنازل عن حق ابننا”.

حروق من الدرجة الثالثة وحالة حرجة داخل العناية المركزة

وكشفت أمنية أن نجلها يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، وحالته حرجة داخل العناية المركزة، وقالت: “الحروق في الجزء الشمال كله، وبدأت تدخل على الجزء اليمين عند الرقبة والصدر ونازلة لحد البطن”.

وأضافت أن اليوم التالي للحادث شهد تورمًا شديدًا، موضحة: “الورم كان رهيب جدًا، والدكتور قال لي ده طبيعي بسبب الحروق، لكن إحنا قلقانين جدًا على التنفس، المحاليل والتحاليل شغالة على طول، والحالة تحت الملاحظة المستمرة”.

مناشدة بالتوعية ومحاسبة المستهترين

واختتمت والدة الطفل تصريحاتها بمناشدة المجتمع بضرورة التوعية والانتباه، قائلة: “بناشد الناس تربي أولادها وتوعيهم، الاستهتار ده ممكن يضيع روح في لحظة، إحنا عايزين حق ابننا، وعايزين اللي حصل ما يتكررش مع طفل تاني”.





