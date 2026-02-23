مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة

أقدم مستوطنون على حرق مدخل مسجد بين قريتي تل وصرة غرب نابلس شمال الضفة الغربية، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق السيادة الفلسطينية.

كما قال وزير المالية المتطرف للاحتلال بتسلئيل سموتريتش أنهم في الكيان "لم نتنازل عن هدف تدمير حماس ونحن نمنح الرئيس الأمريكي الفرصة للقيام بذلك بطريقته".

وأضاف سموتريتش: إن لم ينجح ترامب بالقضاء على حماس فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية ودعم أمريكي للقيام بذلك.



وتابع سموتريتش: قريبا سيتم إنذار حماس لتسليم السلاح والمقار والأنفاق وإن لم تفعل فسنحصل على الشرعية للتحرك بأنفسنا.

يشير تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة المستوطنات إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق في الضفة الغربية تحت مسمى "الاستيطان والتسجيل العقاري"، واصفةً هذه الإجراءات بأنها انتهاكات للقانون الدولي وتهديد لحقوق الفلسطينيين في الأرض.

يقود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس خطوات سياسية وأمنية يصفها النقاد بأنها "ثورة استيطانية" في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الخطاب الداعم لتوسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض.

