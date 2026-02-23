تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤول أمني أمريكي، أن فرقة عمل أمريكية جديدة متخصصة في جمع المعلومات الاستخباراتية عن عصابات المخدرات لعبت دوراً في الغارة العسكرية في المكسيك التي أدت إلى مقتل نيميسيو أوسغيرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو".

وقال مسؤول إن فرقة العمل، التي تضم عدة وكالات حكومية، شُكّلت العام الماضي لرسم خرائط شبكات عصابات المخدرات على جانبي الحدود الأمريكية المكسيكية. ولم يحدد المسؤول نوع المعلومات التي قدمتها فرقة العمل للسلطات المكسيكية.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، تحذيراً عاجلاً لمواطنيها المقيمين أو المتواجدين في المكسيك، طالبتهم فيه بـ"الاحتماء في أماكنهم وعدم التحرك" حتى إشعار آخر، عقب إعلان الجيش المكسيكي مقتل نيميسيو روبين أوسيجيرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، زعيم عصابة جيل جاليسكو الجديد، في عملية عسكرية بولاية جاليسكو.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن مسؤول فيدرالي لم يكشف عن هويته إن أوسيجيرا سيرفانتس توفي أثناء نقله جوًا إلى العاصمة مكسيكو سيتي بعد إصابته خلال العملية.

وأكد مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الأمريكية في تنبيه أمني على منصة "إكس" أن المناطق المتضررة تشمل ولاية جاليسكو (بما في ذلك بويرتو فالارتا وتشابالا وجوادالاخارا)، وولاية تاماوليباس (بما في ذلك رينوسا)، إضافة إلى مناطق في ولايات ميتشواكان، غيريرو، ونويفو ليون. وأشار التنبيه إلى أن التحذير جاء بسبب "العمليات الأمنية الجارية وإغلاق الطرق والنشاطات الإجرامية المصاحبة".

وشهدت مدينة بويرتو فالارتا في جاليسكو انتشار أعمدة كثيفة من الدخان، وفق مقاطع فيديو تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نفذ الجيش المكسيكي عملية على الأرض إثر رصد مركبات محترقة، وهي أسلوب شائع تستخدمه العصابات لعرقلة تقدم القوات.

وأوضح بيان وزارة الدفاع المكسيكية أن العملية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في الموقع وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم أوسيجيرا سيرفانتس، الذي فارق الحياة لاحقًا. كما تم اعتقال شخصين ومصادرة أسلحة متطورة بما فيها مركبات مدرعة وقاذفات صواريخ. وأصيب ثلاثة من عناصر القوات المسلحة خلال العملية ويتلقون العلاج الطبي.

وكانت الحكومة الأمريكية قد عرضت مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم العصابة، التي تعد واحدة من أسرع المنظمات الإجرامية نموًا في المكسيك، وتشتهر بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب كانت قد صنفت عصابة جيل جاليسكو الجديد كمنظمة إرهابية أجنبية في فبراير الماضي.