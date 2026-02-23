قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجيب ساويرس عن طلب وقف رامز ليفل الوحش: اللي مش عاجبه مايتفرجش

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
علا محمد

علق المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، على طلب إحاطة برلماني، يطالب بوقف برنامج المقالب رامز ليفل الوحش الذي يُقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان.

وكتب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": "المنع مش الحل! اللي مش عاجبه عنده الريموت كنترول أداة الديموقراطية، يغير أو مايتفرجش عليه زي حالاتي".


وأثار برنامج رامز ليفل الوحش، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتواءه على إيحاءات جنسية ومشاهد عنف وترويع للضيوف، ما أعاد الجدل مرة أخرى حول التزام هذه البرامج بالضوابط المهنية والقانونية المنظمة للمحتوى الإعلامي المعروض.


النائب محمود السيد المنوفي عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بوقف عرض برنامج "رامز ليفل الوحش".


وأكد أن البرنامج يمثل ترسيخًا للعنف والإيذاء البدني والنفسي، ويهدم القيم المجتمعية، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي للإعلام يجب أن يكون نشر الفكر المستنير، وليس الاستمتاع بإهانة الآخرين والتنمر عليهم، بما في ذلك المرأة المصرية.


عقوبة العنف في القانون


و طبقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره.

و  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة  .

عقوبة التحرش بإيحاءات جنسية بالقانون


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

رجل الأعمال رجل الأعمال نجيب ساويرس رامز ليفل الوحش نجيب ساويرس رامز جلال وقف برنامج رامز جلال

