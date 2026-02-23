قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

5رمضان.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص وستربس الدجاج وشوربة الكريمة وسلطة البطاطس بالمايونيز

فطار رمضان
ريهام قدري

تبحث كثير من ربات البيوت عن أفكار فطار سريعة ومشبعة تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير.

 في هذا التقرير نقدم لك طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص، ستربس الدجاج، شوربة الكريمة، وسلطة البطاطس بالمايونيز بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.


أولا.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

 


المكونات:
نصف كيلو مكرونة
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب لبن
كوب كريمة طبخ
ملح وفلفل
رشة جوزة الطيب
جبنة مبشورة حسب الرغبة
طريقة التحضير:
اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح ثم صفيها.
في وعاء على النار ضعي الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
أضيفي اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتكاثف القوام.
ضعي الكريمة والملح والفلفل وجوزة الطيب.
أضيفي المكرونة وقلبي جيدا ثم ضعي الجبنة على الوجه وقدميها ساخنة.


ثانيا.. طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمشة

المكونات:
صدور دجاج مقطعة شرائح
كوب دقيق
بيضة
بقسماط
ملح وفلفل
بابريكا وثوم بودر
زيت للقلي
طريقة التحضير:
تبلي الدجاج بالملح والفلفل والبهارات.
اغمسي الشرائح في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.
سخني الزيت جيدا واقلي الستربس حتى تكتسب لونا ذهبيا.
توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد وتقدم ساخنة.


ثالثا.. طريقة عمل شوربة الكريمة

المكونات:
2 ملعقة زبدة
ملعقة دقيق
كوب مرق دجاج
كوب لبن
نصف كوب كريمة
ملح وفلفل
طريقة التحضير:
في وعاء على النار ضعي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلبي.
أضيفي المرق واللبن تدريجيا مع التقليب.
اتركيها حتى تغلي ثم أضيفي الكريمة والبهارات.
تقدم ساخنة بجانب الطبق الرئيسي.


رابعا.. طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز

المكونات:
نصف كيلو بطاطس مسلوقة مكعبات
نصف كوب مايونيز
ملعقة كبيرة مستردة
عصير ليمونة
ملح وفلفل
بقدونس مفروم


طريقة التحضير:

اخلطي المايونيز مع المستردة والليمون والبهارات.
أضيفي البطاطس وقلبي برفق.
ضعي البقدونس على الوجه وتقدم باردة.
بهذه الخطوات تحصلين على فطار متكامل يجمع بين الطعم الكريمي والبروتين المشبع والمقبلات الباردة، ويمكن تقديمه في العزومات أو كوجبة مميزة في رمضان.

٥ رمضان طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص ستربس الدجاج فطار رمضان وصفات فطار سريعة

