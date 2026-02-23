5رمضان.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص وستربس الدجاج وشوربة الكريمة وسلطة البطاطس بالمايونيز

تبحث كثير من ربات البيوت عن أفكار فطار سريعة ومشبعة تجمع بين الطعم الغني وسهولة التحضير.

في هذا التقرير نقدم لك طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص، ستربس الدجاج، شوربة الكريمة، وسلطة البطاطس بالمايونيز بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.



أولا.. طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص



المكونات:

نصف كيلو مكرونة

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب لبن

كوب كريمة طبخ

ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

جبنة مبشورة حسب الرغبة

طريقة التحضير:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح ثم صفيها.

في وعاء على النار ضعي الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

أضيفي اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى يتكاثف القوام.

ضعي الكريمة والملح والفلفل وجوزة الطيب.

أضيفي المكرونة وقلبي جيدا ثم ضعي الجبنة على الوجه وقدميها ساخنة.



ثانيا.. طريقة عمل ستربس الدجاج المقرمشة

المكونات:

صدور دجاج مقطعة شرائح

كوب دقيق

بيضة

بقسماط

ملح وفلفل

بابريكا وثوم بودر

زيت للقلي

طريقة التحضير:

تبلي الدجاج بالملح والفلفل والبهارات.

اغمسي الشرائح في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

سخني الزيت جيدا واقلي الستربس حتى تكتسب لونا ذهبيا.

توضع على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد وتقدم ساخنة.



ثالثا.. طريقة عمل شوربة الكريمة

المكونات:

2 ملعقة زبدة

ملعقة دقيق

كوب مرق دجاج

كوب لبن

نصف كوب كريمة

ملح وفلفل

طريقة التحضير:

في وعاء على النار ضعي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلبي.

أضيفي المرق واللبن تدريجيا مع التقليب.

اتركيها حتى تغلي ثم أضيفي الكريمة والبهارات.

تقدم ساخنة بجانب الطبق الرئيسي.



رابعا.. طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز

المكونات:

نصف كيلو بطاطس مسلوقة مكعبات

نصف كوب مايونيز

ملعقة كبيرة مستردة

عصير ليمونة

ملح وفلفل

بقدونس مفروم



طريقة التحضير:

اخلطي المايونيز مع المستردة والليمون والبهارات.

أضيفي البطاطس وقلبي برفق.

ضعي البقدونس على الوجه وتقدم باردة.

بهذه الخطوات تحصلين على فطار متكامل يجمع بين الطعم الكريمي والبروتين المشبع والمقبلات الباردة، ويمكن تقديمه في العزومات أو كوجبة مميزة في رمضان.