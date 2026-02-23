إصابة عامل في حريق مطعم شهير بأسيوط

أصيب عامل في حريق نشب، اليوم الإثنين، بمطعم شهير بميدان اسماء الله الحسنى بحى شرق مدينة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في مطعم بشارع الأزهر بحي شرق. إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مطعم وأسفر الحادث عن إصابة سيد محمد إبراهيم، عامل بالمطعم وجرى نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من اخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى الوحدات السكنية بالعقار. تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.