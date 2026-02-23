أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026

تستمر الإثارة في ملاعب العالم اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، حيث يشهد جدول المباريات منافسات قوية في مختلف الدوريات، على رأسها مواجهة إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاء سموحة والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

عشاق الكرة حول العالم سيكون لديهم فرصة لمتابعة مباريات حاسمة تجمع فرقًا قوية في سباقات الصدارة والهروب من المراكز المتأخرة.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة × المقاولون العرب – الساعة 9:30 مساءً على قناة 2on sport

كهرباء الإسماعيلية × طلائع الجيش – الساعة 9:30 مساءً على قناة 2on sport

سموحة × الأهلي – الساعة 9:30 مساءً على قناة 1on sport

تعد مباريات الدوري المصري اليوم مهمة لجميع الفرق، حيث يسعى الأهلي لتعزيز صدارته ومواصلة سلسلة الانتصارات، بينما يسعى سموحة لتقديم أداء قوي أمام حامل اللقب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون × مانشستر يونايتد – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

المواجهة بين إيفرتون ومانشستر يونايتد تمثل تحديًا كبيرًا للفريقين، خاصة في ظل الصراع على المراكز الأوروبية، وما يجعل المباراة أكثر إثارة هو رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز بعد نتائج متذبذبة في الجولات السابقة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ديبورتيفو ألافيس × جيرونا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفتح × الأخدود – الساعة 9 مساءً على قناة 4 Thmanyah

القادسية × الاتفاق – الساعة 9 مساءً على قناة 2 Thmanyah

الشباب × الرياض – الساعة 9 مساءً على قناة 2 Thmanyah

ضمك × الأهلي – الساعة 9 مساءً على قناة 1 Thmanyah

الدوري السعودي يشهد مواجهات نارية بين فرق الساحة الأولى والفرق الصاعدة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نقاط حاسمة لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا × بيسا – الساعة 7:30 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا × أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

تستمر الإثارة في الدوري الإيطالي، مع مباريات اليوم التي قد تحمل تغييرات في ترتيب الفرق ضمن جدول الدوري، حيث يسعى الجميع لحسم نقاط الفوز قبل الانتقالات المقبلة.















