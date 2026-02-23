قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
حبس وغرامات.. كيف واجه القانون جرائم العنف والتحر.ش بإيحاءات جنسية
بوتين: تحديث الثالوث النووي يعزز الاستقرار الاستراتيجي ويصون سيادة روسيا
أتمنى عودته للزمالك.. جمال العدل: رحيل إمام عاشور أحزنني
نيويورك تايمز: تنبيه استخباراتي بشأن احتمال هجمات إيرانية بالوكالة ضد أهداف أمريكية
‏رابطة الدوري الأمريكي تغلق ملف واقعة ميسي رسميًا
الأهلي| زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل استعدادًا لمباراة سموحة بالدوري
حكم صلاة الحاجة وهل تجوز في رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل تستحق الهواتف الرائدة سعرها المرتفع فعلا؟.. إليك ما تخسره مع البدائل الأرخص

هواتف
هواتف
احمد الشريف

كشفت تقارير تحليلية عن سوق الهواتف خلال 2025 و2026 أن الفارق في الأداء اليومي بين هواتف الفئة المتوسطة والهواتف الرائدة تقلص بشكل واضح، مع اعتماد الفئتين على شاشات AMOLED سريعة ومعالجات قوية تكفي لتطبيقات التواصل والألعاب الخفيفة ومعظم الاستخدامات اليومية.

أوضحت هذه التقارير، أن الكثير من المستخدمين لم يعودوا يشعرون بضرورة دفع مبالغ تتجاوز ألف دولار للحصول على تجربة استخدام «سلسة»، في ظل وجود هواتف متوسطة تقدم سرعة مقبولة وبطارية قوية ودعمًا أساسيًا للذكاء الاصطناعي، ما يجعل قرار شراء هاتف رائد محل تساؤل حقيقي خاصة لمن يهمه السعر أولًا.

ما الذي تخسره عندما تختار هاتفًا أرخص بدلًا من الرائد؟

أشارت تحليلات متخصصة إلى أن أهم ما يتنازل عنه المستخدم مع الهواتف المتوسطة أو الرخيصة هو مستوى تفاصيل الكاميرا وجودة التصوير في الإضاءة الضعيفة، حيث تظل الهواتف الرائدة متفوّقة بفضل مستشعرات أكبر، وعدسات تيليفوتو حقيقية للتقريب البصري، ومعالجة صور أقوى تعتمد بقوة على الذكاء الاصطناعي.

أكدت هذه التحليلات أن المستخدم يخسر كذلك بعض عناصر التصميم والمواد، مثل هياكل التيتانيوم أو الزجاج الأكثر تحملًا، بالإضافة إلى مميزات متقدمة في الشاشة مثل تقنية LTPO التي تخفض تردد التحديث لتوفير البطارية، ودعم دقة أعلى وسطوع أقوى، جنبًا إلى جنب مع تقنيات اتصال أسرع ومقاومة ماء وغبار غالبًا بمعيار أعلى.

التحديثات الطويلة

أوضحت تقارير سوق الهواتف أن من بين الفوارق التي قد لا يلتفت إليها كثير من المستخدمين في البداية هو فرق مدة دعم التحديثات الأمنية وتحديثات النظام، حيث يحصل كثير من الهواتف الرائدة حاليًا على دعم يمتد لخمسة إلى سبعة أعوام، بينما تكتفي بعض الهواتف المتوسطة بدعم أقصر، خاصة لدى الشركات الأقل حضورًا في السوق.

أشارت هذه التقارير إلى أن خدمات ما بعد البيع وجودة خدمة العملاء والضمان تكون في العادة أفضل مع الأجهزة الأعلى سعرًا لدى بعض العلامات، إذ تحظى بأولوية في توفير قطع الغيار وبرامج الإصلاح الرسمية، وهو عامل لا يظهر في جدول المواصفات لكنه يؤثر في العمر الفعلي للهاتف وقيمته على المدى الطويل.

هل ما زالت الهواتف الرائدة تستحق السعر؟ 

أكدت استطلاعات رأي حديثة أن نسبة متزايدة من المستخدمين ترى أن الهواتف المتوسطة أو ما يُعرف بفئة «القاتل للرائد» أصبحت تقدّم «ما يكفي» للاستخدام اليومي، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية وشدة المنافسة في الفئة المتوسطة، ما يجعل إنفاق فارق كبير من المال على هاتف رائد قرارًا يحتاج إلى مبرر واضح.

أوضحت تحليلات السوق أن الهواتف الرائدة تظل منطقية لمن يهتم بأفضل كاميرا ممكنة، وأعلى جودة شاشة، وطول عمر التحديثات، وتجربة مميزة في الألعاب والأداء الثقيل، بينما يمكن لمن يركّز على السعر والعمر الطويل للبطارية والاستخدام الأساسي أن يحصل على قيمة ممتازة من هاتف متوسط حديث، مع قبول التنازل عن بعض الرفاهيات واللمسات المتقدمة في العتاد والبرمجيات.

AMOLED تطبيقات التواصل الألعاب سلسة تقنية LTPO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

الزمالك

مصير جون إدوارد وشركة الكرة .. بشرى سارة لجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

طارق العشري: الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح

بيراميدز

نادر شوقي يثير الجدل: بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

زيزو

زيزو يواصل برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة بقوة للنادي الأهلي

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد