قيمة استثنائية مقابل سعر بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فمن المتوقع أن تُطلق علامة POCO التجارية التابعة لشركة Xiaomi هاتفين ذكيين جديدين من الفئة المتوسطة عالميًا، وهما POCO X8 Pro و POCO X8 Pro Max . وقد رُصد كلا الجهازين سابقًا في شهادات الاعتماد وقوائم Geekbench. وتُظهر تسريبات جديدة تصميم الهاتفين بألوان متعددة.

هواتف بوكو

بوكو إكس 8 برو ماكس 5 جي



وفقا للتسريبات يتميز الهاتفان بتصميم متشابه مع وحدة كاميرا بيضاوية الشكل تتضمن إعداد كاميرا مزدوجة وتعد أحد الاختلافات الواضحة هو الفلاش؛ حيث يحتوي Poco X8 Pro Max على فلاش LED مزدوج، بينما يستخدم Poco X8 Pro فلاش LED أحادي. من الأمام، يبدو كلا الهاتفين متطابقين تقريبًا بحواف موحدة وشاشة بثقب في المنتصف.

وفقا للتسريبات من المتوقع أن يأتي هاتف Poco X8 Pro Max مزود بشاشة TCL M10 OLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 2000 شمعة/م² وتقنية تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز. قد يعمل بمعالج Dimensity 9500s مع وحدة معالجة رسوميات Immortalis-G925 MC12، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x Ultra RAM، وذاكرة تخزين UFS 4.1. قد تتضمن الكاميرا الخلفية مستشعر Light Hunter 600 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية OV20B بدقة 20 ميجابكسل. تشمل الميزات الأخرى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وتقنية صوت LHDC 5.0، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد مدمج في الشاشة، وواي فاي 7، وبلوتوث 5.4، وتصنيفات IP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الماء والغبار. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن سمك الهاتف يبلغ 8.15 ملم ووزنه 219 جراماً.

هاتف Poco X8 Pro

ميزات هواتف بوكو

من المتوقع أن يأتي هاتف Poco X8 Pro بشاشة OLED من نوع TCL M10 مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وسطوع 2000 شمعة. وقد يعمل بمعالج Dimensity 8500 Ultra مع وحدة معالجة رسوميات Mali-G720 MC8، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5x Ultra RAM، وذاكرة تخزين UFS 4.1. أما نظام الكاميرا، فقد يشمل مستشعر Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل. وقد يحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 واط وشحن عكسي بقوة 27 واط.

من المتوقع أن يتضمن هاتف Poco X8 Pro تصنيفات IP68 وIP69 وIP69K، وهيكلًا معدنيًا، وتقنية NFC، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر بصمة ضوئي مدمج في الشاشة. وقد تشمل خيارات الاتصال تقنية Wi-Fi 6. ومن المتوقع أن يُطرح كلا الهاتفين بنظام Android 16 وواجهة تحديث HyperOS 3 مثبتة مسبقًا.