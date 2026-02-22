قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
رياضة

توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري

محمد بدران   -  
يارا أمين

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب اليوم الأحد، مرانه الأخير استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها غدا في الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي أمام سموحة كل من: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بسبب استمرار معاناتهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، كما يغيب عمرو الجزار مدافع الفريق بسبب معاناته من إصابة فى العضلة الضامة، كما يغيب الثنائى مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة.


موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

بالصور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
