توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب اليوم الأحد، مرانه الأخير استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها غدا في الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي أمام سموحة كل من: أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه بسبب استمرار معاناتهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، كما يغيب عمرو الجزار مدافع الفريق بسبب معاناته من إصابة فى العضلة الضامة، كما يغيب الثنائى مروان عطية وياسر إبراهيم بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.