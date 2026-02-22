جامعة عين شمس تفوز بالمشاركة في مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل جامعة عين شمس، فازت الجامعة، إلى جانب عدد من الجامعات المصرية، بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في إطار برنامج Interreg NEXT MED، وذلك بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

ويُنسق المشروع الإدارة الاقليمية للشرق الأوسط في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ويضم ائتلافًا دوليًا متعدد الجنسيات يشمل مؤسسات وشركاء من عدة دول، من بينها مصر وقبرص وفرنسا والأردن ولبنان وفلسطين، بما يعكس الطابع الدولي والتكاملي للمشروع.

ويهدف مشروع EUSEEDS إلى إنشاء مراكز جامعية متخصصة داخل الجامعات المشاركة، تُسهم في تنمية مهارات الطلاب، لا سيما في مجالات قابلية التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الدولي، مؤكدًا أن فوز الجامعة بالمشاركة في مشروع EUSEEDS يعكس المكانة الأكاديمية المتقدمة التي باتت تحظى بها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجسد ثقة الشركاء الأوروبيين في قدراتها المؤسسية والبشرية.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز منظومة التعليم التطبيقي وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في بيئات العمل الحديثة والمتغيرة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المشروع يتماشى مع رؤية الجامعة في تعظيم دورها المجتمعي والتنموي، من خلال دعم ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي بين الطلاب والشباب، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.

وأكدت أن جامعة عين شمس أول جامعة مصرية حكومية تؤسس مركزاً فرانكفونياً متكاملاً يسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة التنمية المحلية والإقليمية، وترسيخ مفهوم الجامعة كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة. تعتمد رؤية المركز الجامعي للفرانكفونية بجامعة عين شمس على تعزيز التواصل بين اعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين من متحدثي اللغة الفرنسية والكيانات الأكاديمية الفرانكفونية في العالم، وكذلك سوق العمل المستهدف لمتحدثي اللغة الفرنسية ومتحدثي اللغتين الفرنسية والإنجليزية، من خلال برامج تدريبية للتوظيف وبناء القدرات الشخصية والمهنية، وتفعيل "نادي للباحثين والطلاب" ومنصة تفاعلية تشرف على هذه الفعاليات والأنشطة المختلفة.

جاء اختيار الجامعات المصرية عقب منافسة دولية وإقليمية قوية شهدت مراحل تقييم متعددة، وتضم قائمة الجامعات المصرية الفائزة كلًا من: جامعة عين شمس، جامعة الازهر، جامعة الإسكندرية، جامعة قناة السويس، جامعة دمنهور وجامعة المنصورة.