السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى أنه أثناء مسير قطار الركاب رقم 4409 / 3625 (خط فاقوس – السماعنة) بين محطتي فاقوس والسماعنة عند الكيلو 1/350، وفي تمام الساعة 12.50 ظهر اليوم فوجئ قائد القطار بعبور جرار زراعي بدون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور، ما أدى إلى حدوث احتكاك بين الجرار الزراعي وجرار القطار وإحدى العربات (خلف الجرار )، ولم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات أو التأثير علي انتظام الحركة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

الالتزام التام بالعبور من المزلقانات المخصصة للعبور

وطالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين وقائدي المركبات ضرورة الالتزام التام بالعبور من المزلقانات المخصصة للعبور وعدم اقامة معابر غير شرعية على خطوط الشبكة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وضمانًا لسلامة وانتظام حركة القطارات.