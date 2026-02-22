الدنمارك: جرينلاند لا تحتاج إلى سفينة ترامب الطبية

أكدت الدنمارك، اليوم /الأحد/، أن جزيرة جرينلاند لا تحتاج إلى مساعدة طبية من دول أخرى، وذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيرسل سفينة طبية إلى الإقليم الدنماركي ذي الحكم الذاتي الذي يسعى لضمه.

وردت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، على منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مدافعةً عن نظام الرعاية الصحية في بلادها.

وكتبت فريدريكسن على فيسبوك: "أنا سعيدة بالعيش في بلدٍ يُتاح فيه للجميع الحصول على رعاية صحية مجانية ومتساوية، حيث لا تُحدد التأمينات أو الثروة ما إذا كان الشخص سيحصل على العلاج المناسب".

وأضافت أن جرينلاند كما هو الحال في الدنمارك، تُقدم الرعاية الصحية مجانًا عند الحاجة إليها، وتُمول من أموال دافعي الضرائب.

كما رفض وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، ادعاء ترامب بأن سكان جرينلاند يُحرمون من العلاج الطبي، موضحا لمحطة الإذاعة الدنماركية “ دي أر” أن سكان جرينلاند يتلقون الرعاية الصحية، التي يحتاجونها، سواء في حرينلاند نفسها، أو في الدنمارك إذا احتاجوا إلى علاج متخصص. لذا، لا حاجة لمبادرة رعاية صحية خاصة في جرينلاند".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس /السبت/، أنه سيرسل السفينة، مدعيًا أن سكان جرينلاند لا يحصلون على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "بالتعاون مع حاكم لويزيانا الرائع، جيف لاندري، سنرسل سفينة طبية ممتازة إلى جرينلاند لرعاية المرضى الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة هناك".

وصرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضم جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وعين لاندري مبعوثًا أمريكيًا خاصًا إلى هذه الجزيرة القطبية الشاسعة الغنية بالمعادن في ديسمبر الماضي.