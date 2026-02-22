ما اسم ملك الموت وكيف يقبض الأرواح في وقت واحد؟.. أحمد عصام فرحات يجيب

سأل الطفل مصطفى، سؤالا للشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول فيه: ما هو اسم ملك الموت وازاي بيقبض الأرواح؟

وقال الشيخ أحمد عصام فرحات، في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن القرآن أو السنة لم يرد فيهما اسم ملك الموت، لكن ورد في بعض الآثار عن بعض التابعين قالوا إن اسمه: عزرائيل.

واستشهد بقوله تعالى (قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ).

أما عن كيفية قبض ملك الموت للأرواح كلها في وقت واحد، فقال الشيخ أحمد عصام فرحات، أن ملك الموت له أنصار وأعوان وخدم يساعدون في قبض الأرواح، فالله يقول (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ).

وأوضح أن ملك الموت له قدرات وسرعة كبيرة جدا تأتمر بأمر الله، ضاربا المثل بشئ في الدنيا: احنا دلوقتي ممكن نبعت رسالة لكذا واحد في وقت واحد، فإذا حدث هذا في الدنيا فما بالنا بقدرة الله الذي خلق البشر كلهم.