الملائكة مخلوقة من نار فلماذا لا يضيئون الغرفة؟ أحمد عصام فرحات يجيب

طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
ديني

محمد شحتة

سأل أحد الأطفال يدعى: محمد، سؤالا إلى الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، يقول: الملائكة مخلوقة من نور فلماذا لا يضيئون الغرفة في المنزل؟

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن الملائكة مخلوقين من نور ولكنهم كائنات غير مادية لا نراها ونورها مختلف عن أي نور نعرفه.

وتابع: كما أن أعين البشر لا يمكن أن ترى نور الملائكة، ولذلك هناك أمور كثيرة سريعة وموجودة ولا نراه، مثل أشعة الريموت وأمواج الواي فاي، فالملائكة كائنات نورانية غير مادية لا نراها ولا نطلع عليها، منوها أن البشر لا يرون نور الملائكة.

وأشار إلى أن مكان الملائكة الأساسي في السماء ولكن من الممكن أن تنزل على الأرض لمهام معينة مثل الملائكة الحفظة للإنسان والملائكة الذين يحفون مجالس العلم والصلاة وقراءة القرآن.

وعن سؤال: ليه ربنا خلانا منقدرش نشوف الملائكة والشياطين، قال أحمد عصام فرحات، إن رؤية الملائكة من الغيبيات التي لا يمكن أن نطلع عليها فحين يخبرنا الله أن هناك ملائكة فعلينا السمع والطاعة.

كما أن رؤية الملائكة من البشر قد تشغلهم ولهذا كانت الحكمة من إخفاء رؤية الملائكة، منوها أن الملائكة مختلفة تماما عن البشر ولا تشعر بالتعب، لأنهم خلقتهم مختلفة عن البشر.

أما عن سؤال: هل الملائكة لها أجنحة؟ فقال الشيخ أحمد عصام فرحات، إن الملائكة لها أجنحة وعددها يختلف من ملك للآخر، لقوله تعالى (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) منوها أن هذه الأجنحة كيفيتها لا نعلمها.

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

