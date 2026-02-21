تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه أمام أوساسونا، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارباخال، راؤول أسينسيو، دافيد ألابا وألفارو كاريراس.
خط الوسط: فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.
خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.
ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أوساسونا في المركز 10 برصيد 30 نقطة.