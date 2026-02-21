قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل الكينج الحلقة 4 .. زواج حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل

عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث التشويقية أبرزها ، زواج بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل) وزمزم الدباح (حنان مطاوع) بعد أن قام بإبتزازها بأنه سيقدم لها تكاليف العلاج لوالدتها وسيساعد شقيقها حمزة فى العودة مجددًا بشرط ان توافق على الزواج منه.

  • حمزة الدباح (محمد عادل إمام) ينجح فى أول تكليف له من بدوي الصياد (عماد رشاد) ويحصل على مبلغ مالي ضخم ويطلب الزواج من هدية (ميرنا جميل) ووالدها (سامي مغاوري) يرحب بالأمر .

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة ام بي سي مصر عن موعد عرض مسلسل الكينج بطولة محمد امام ، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية

