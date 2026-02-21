الحلقة 4 من مسلسل علي كلاي .. انفصال أحمد العوضي ودرة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «علي كلاي» تطورات درامية صادمة، بعدما وصلت العلاقة بين علي وزوجته ميادة إلى طريق مسدود، في مشهد مؤثر جمع بين النجم أحمد العوضي والنجمة درة.



وبدأت الأحداث بحضور علي عزاء شقيق «روج» التي تجسد شخصيتها الفنانة يارا السكري، قبل أن تفاجئه زوجته ميادة بالحضور إلى العزاء، حيث انفعلت عليه بشدة بسبب وجوده هناك، ووجهت كلمات قاسية لروج، ما تسبب في حالة من التوتر الشديد.



وتصاعدت حدة الخلاف بين علي وميادة خارج العزاء، إذ أصرت على مغادرته المكان والعودة معها إلى المنزل، لكنه رفض الانصياع لطلبها، لتضعه أمام خيار حاسم: إما أن يرحل معها أو يطلقها. وفي لحظة انفعال، فاجأها علي بقرار الطلاق، لتسود حالة من الصدمة والحزن.



ويُعرض مسلسل «علي كلاي» في إطار اجتماعي تشويقي، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم طارق الدسوقي، محمود البزاوي، ريم سامي، إلى جانب باقة من الفنانين.