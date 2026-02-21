محمد فاروق: الاستثمار في التعليم مستقبل مصر.. وتبرعت بفصل متخصص في الذكاء الاصطناعي

أكد رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم اهتمامه المبكر بالتعليم، مشيرًا إلى أن استثماره في هذا القطاع يهدف إلى تطوير جودة التعليم في مصر وجعله أكثر تقدمًا، مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة والبرمجة منذ مراحل مبكرة.

تعليم اللغة الإنجليزية للطلاب

وأوضح فاروق، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "رحلة المليار"، أنه استثمر في شركة صينية لتعليم اللغة الإنجليزية للطلاب، باستخدام مدرسين من "نورث أمريكا"، بهدف نقل خبرات تعليمية متقدمة وتطبيق أساليب تدريس عالمية.

تطبيق المشروعات الجماعية

وأشار إلى تجربته في دراسة المدارس القائمة في مصر، حيث لاحظ أن مدرسة بمصاريف 15 ألف جنيه حققت نتائج أقوى من مدرسة بمصاريف 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن السر يكمن في بيئة التعلم، وجودة المدرسين، وتطبيق المشروعات الجماعية دون الحاجة إلى الدروس الخصوصية.

متطلبات المستقبل وتعليم مفاهيم حديثة

وأضاف فاروق أنه قام بالتبرع بفصل متخصص في الذكاء الاصطناعي (AI) لطلاب المرحلة الثانوية، كما بدأ تعليم البرمجة (Coding) من مرحلة FS1، لضمان إعداد الطلاب لمتطلبات المستقبل وتعليم مفاهيم حديثة مثل Prompt Engineering.

النظامين البريطاني والأمريكي

وأكد أن المدارس التي يرتبط بها الصندوق السيادي تعمل وفق النظامين البريطاني والأمريكي، وموجهة للطبقة المتوسطة، مع إتاحة فرصة لأبناء العاملين في موبيكا للاستفادة من هذه التجربة التعليمية المتميزة، بما يعكس رؤيته في دمج التعليم الجيد مع المجتمع المحلي وتطوير مهارات الطلاب منذ الصغر.