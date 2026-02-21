قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
البنك المركزي يبيع أدوات دين بقيمة 4.414 مليار دولار في أسبوع .. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع البنك المركزي المصري من حجم بيع أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه بما يعادل 147.2 مليون دولار علي أساس أسبوع.

جاءت عمليات طرح أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة المقرر بيعها في مزاد علني خلال الأسبوع الجاري .

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة؛ من خلال طرح أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة.

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ بـ 207 مليارات جنيه، بما يساوي 4.414 مليار دولار، مقارنة  بنحو  200 مليار جنيه، وبما يعادل 4.28 مليار دولار جرى استهداف طرحها في الأسبوع الماضي. 

توزيعات أدوات الدين

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، تضمن طرح أذون خزانة من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 160 مليار جنيه" بتخفيض مقداره 10 مليارات جنيه.

ومن المستهدف طرح تلك الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 75 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويخطط البنك المركزي لاستهداف بيع أجل 91 يومًا بـ 25 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه.

كما سيتم طرح مزادًا آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه بزيادة تبلغ  5 مليارات جنيه.

وعلى جانب آخر يستهدف البنك المركزي المصري طرح سندات خزانة، تتضمن سندات ذات عائد ثابت وآخر متغير تبلغ 37 مليار جنيه، بتخفيض مقداره 3 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ويتضمن الاستهداف أيضا، طرح سندات خزانة ذات أجل ثابت بقيمة 35 مليار جنيه تتضمن استحقاقات “2 و3 سنوات”.

ويشار إلى أن آخر استحقاق بعائد متغير لمدة عامين، بلغ قيمة 3 مليارات جنيه.

