ميتا تستعد لإطلاق أول ساعة بالذكاء الاصطناعي في 2026

كشفت صحيفة The Information، نقلًا عن مصادر مطلعة على خطط الشركة، أن ميتا (فيسبوك سابقًا) أعادت إحياء مشروع ساعتها الذكية بعد إلغائه في 2022، وتستهدف الآن طرح أول نموذج تجاري في وقت لاحق من عام 2026 تحت الاسم الكودي Malibu 2.

أوضحت التقارير أن الساعة الجديدة تمثل المحاولة الثانية لميتا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، بعد التركيز في السنوات الماضية على نظارات الواقع المعزز والواقع المختلط، مع سعي الشركة حاليًا لبناء منظومة متكاملة من الأجهزة تشمل نظارات وساعة ذكية تعمل جميعها مع خدماتها ومنصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ساعة تركز على تتبع الصحة ومدمجة مع مساعد Meta AI

أشارت المواقع التقنية إلى أن ساعة ميتا المنتظرة ستقدّم مزايا تتبع صحي ولياقي على غرار الساعات الرياضية المعروفة، مثل مراقبة النشاط اليومي وبعض مؤشرات الصحة، مع الاعتماد على مساعد Meta AI مدمج داخل الساعة للتفاعل الصوتي والإجابات السريعة وتنفيذ الأوامر.

أكدت هذه التقارير أن الجهاز سيعمل على الأرجح بنظام يعتمد على أندرويد، بشكل مشابه لمنصة نظارات Quest، وذلك لتسهيل ربط الساعة بباقي خدمات ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مع إتاحة واجهة يمكنها عرض الإشعارات والتفاعل مع المستخدم دون الحاجة المستمرة إلى إخراج الهاتف من الجيب.

منافسة مباشرة لساعات أبل وسامسونج

أوضحت تحليلات السوق أن دخول ميتا إلى سوق الساعات الذكية يضعها في منافسة مباشرة مع لاعبين كبار مثل أبل وسامسونج وجوجل، خاصة أن الشركة تستهدف قطاع الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشهد في الوقت الحالي نموًا متسارعًا في فئة الساعات والنظارات الذكية.

أشارت هذه التحليلات إلى أن ميتا تعمل بالتوازي على تطوير أكثر من منتج في مجال النظارات الذكية، من بينها نظارات مزودة بشاشة مدمجة، مع تأجيل بعض المشروعات مثل نظارة الواقع المختلط Phoenix إلى 2027، في محاولة لتوزيع الإطلاقات على مدى أطول وعدم إرباك المستخدمين بتعدد الأجهزة الجديدة في فترة زمنية قصيرة.