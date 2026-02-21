ميتا تستعد لإطلاق أول ساعة بالذكاء الاصطناعي في 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
كشفت صحيفة The Information، نقلًا عن مصادر مطلعة على خطط الشركة، أن ميتا (فيسبوك سابقًا) أعادت إحياء مشروع ساعتها الذكية بعد إلغائه في 2022، وتستهدف الآن طرح أول نموذج تجاري في وقت لاحق من عام 2026 تحت الاسم الكودي Malibu 2.

أوضحت التقارير أن الساعة الجديدة تمثل المحاولة الثانية لميتا في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، بعد التركيز في السنوات الماضية على نظارات الواقع المعزز والواقع المختلط، مع سعي الشركة حاليًا لبناء منظومة متكاملة من الأجهزة تشمل نظارات وساعة ذكية تعمل جميعها مع خدماتها ومنصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ساعة تركز على تتبع الصحة ومدمجة مع مساعد Meta AI

أشارت المواقع التقنية إلى أن ساعة ميتا المنتظرة ستقدّم مزايا تتبع صحي ولياقي على غرار الساعات الرياضية المعروفة، مثل مراقبة النشاط اليومي وبعض مؤشرات الصحة، مع الاعتماد على مساعد Meta AI مدمج داخل الساعة للتفاعل الصوتي والإجابات السريعة وتنفيذ الأوامر.

أكدت هذه التقارير أن الجهاز سيعمل على الأرجح بنظام يعتمد على أندرويد، بشكل مشابه لمنصة نظارات Quest، وذلك لتسهيل ربط الساعة بباقي خدمات ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مع إتاحة واجهة يمكنها عرض الإشعارات والتفاعل مع المستخدم دون الحاجة المستمرة إلى إخراج الهاتف من الجيب.

منافسة مباشرة لساعات أبل وسامسونج

أوضحت تحليلات السوق أن دخول ميتا إلى سوق الساعات الذكية يضعها في منافسة مباشرة مع لاعبين كبار مثل أبل وسامسونج وجوجل، خاصة أن الشركة تستهدف قطاع الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذي يشهد في الوقت الحالي نموًا متسارعًا في فئة الساعات والنظارات الذكية.

أشارت هذه التحليلات إلى أن ميتا تعمل بالتوازي على تطوير أكثر من منتج في مجال النظارات الذكية، من بينها نظارات مزودة بشاشة مدمجة، مع تأجيل بعض المشروعات مثل نظارة الواقع المختلط Phoenix إلى 2027، في محاولة لتوزيع الإطلاقات على مدى أطول وعدم إرباك المستخدمين بتعدد الأجهزة الجديدة في فترة زمنية قصيرة.

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الدكتور محمد أبو العلا

العربي الناصري ينعي المناضل القومي صلاح الدين دسوقي: دافع عن مبادئ الاستقلال الوطني

سامي سوس

برلماني : تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل خروج سافر على القانون الدولي

الدكتورة هالة أبو السعد

هالة أبو السعد : تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل دعوة صريحة لتكريس سياسات الاحتلال

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

