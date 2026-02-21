قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
ميتا تغلق موقع ماسنجر المستقل.. هل سيضيع سجل دردشاتك؟

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا” Meta عبر صفحة مساعدة رسمية عن إغلاق موقع ماسنجر Messenger المستقل على الويب، ليصبح غير متاح بدءا من أبريل 2026، وأوضحت الشركة أن المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر المتصفح يمكنهم القيام بذلك عبر تسجيل الدخول إلى موقع فيسبوك.

ووفقا للصفحة الرسمية: “بعد إيقاف messenger.com، سيتم توجيهك تلقائيا لاستخدام facebook.com/messages لإجراء المحادثات على الكمبيوتر، يمكنك متابعة محادثاتك هناك أو عبر تطبيق ماسنجر على الهواتف".

وبالنسبة للمستخدمين الذين يستخدمون ماسنجر دون حساب في فيسبوك، فلن يكون بإمكانهم الاستمرار إلا عبر تطبيق ماسنجر على الهواتف المحمولة. 

ويمكن استعادة سجل المحادثات على أي منصة باستخدام الرقم السري (PIN) الذي تم إدخاله عند إنشاء نسخة احتياطية أولية على ماسنجر ، وفي حال نسيانه يمكن إعادة تعيينه.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر قليلة من إغلاق “ميتا” لتطبيقات ماسنجر المستقلة لأجهزة ويندوز وMac، وقد أشارت التغييرات السابقة إلى هذا التحول، حيث كانت الشركة توجه مستخدمي التطبيقات المكتبية الحاليين لاستخدام موقع فيسبوك بدل موقع ماسنجر للاستمرار في المحادثات.

وكانت هذه الخطوة أول مرة لوحظت من قبل مهندس العكس Alessandro Paluzzi، وتقوم “ميتا” بإخطار المستخدمين بالتحديث عبر نافذة منبثقة على موقع ماسنجر والتطبيق.

وقد عبر العديد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من القرار، خاصة أولئك الذين أوقفوا حساباتهم على فيسبوك، إذ لا يرغبون بالاعتماد على الموقع لمواصلة المحادثات.

ويفسر هذا القرار كخطوة لتقليل التكاليف، إذ يتيح لشركة “ميتا” إدارة عدد أقل من المنصات.

ويذكر أن ماسنجر انطلق لأول مرة باسم فيسبوك شات في 2008، ثم أطلقت فيسبوك (ميتا حاليا) تطبيق فيسبوك ماسنجر المستقل في 2011. 

وعلى مدار السنوات، عملت الشركة على تقديم ماسنجر كخدمة مستقلة خارج فيسبوك، وفي 2014 أزالت ميزات المراسلة من التطبيق الرئيسي لتشجيع المستخدمين على استخدام ماسنجر، قبل أن تعيد دمجه في تطبيق فيسبوك في 2023.

